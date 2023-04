Pallanuoto, TeLiMar Palermo batte RN Savona 13-9. Giliberti: «Netta vittoria che ci proietta verso i play-off Scudetto»

«Meritata vittoria a Savona. Ciliegina sulla torta il primo posto in classifica dei marcatori da parte del nostro top player americano, Max Irving, atleta di straordinario talento», commenta con soddisfazione Marcello Giliberti, presidente TeLiMar.

«Complimenti quindi all’intera squadra, ai tecnici e dirigenti per il lavoro del gruppo che ha consentito di lanciare il TeLiMar e lo sport della città di Palermo così in alto».

Un’altra vittoria di carattere per chiudere la regular season di Serie A1 pallanuoto a quota 56 punti. Capocannoniere è Max Irving (62 reti), con il terzo posto per Johnny Hooper (59).

Esce con un 13-9 il TeLiMar Palermo dalla piscina Carlo Zanelli di Savona, battendo la Bper Rari Nantes con un perfetto quarto tempo. I siciliani conducono il match sempre in vantaggio, mentre i padroni di casa restano alle loro calcagna fino allo strappo decisivo degli ultimi otto minuti. Sia gli uomini di Baldineti che quelli di Angelini puntavano a far bene oggi, per prepararsi al meglio in vista del momento clou della stagione. Per il Club dell’Addaura, significa play-off Scudetto, nella semifinale contro la Pro Recco.

