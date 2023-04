Riorganizzazione Forza Italia Sicilia, sabato 22 aprile al Politeama di Palermo

Forza Italia Sicilia fa il punto. A quasi sei mesi dall’insediamento dell’Assemblea Regionale Siciliana, il gruppo parlamentare di Forza Italia fa il primo resoconto pubblico dell’attività svolta insieme al Governo regionale.

Sabato mattina alle 10 al Teatro Politeama di Palermo, i deputati e gli assessori regionali, il coordinatore regionale e i parlamentari nazionali presenteranno il lavoro svolto in questi mesi. A coordinare i lavori sarà il presidente del Gruppo parlamentare regionale Stefano Pellegrino.

I due assessori di Forza Italia Marco Falcone ed Edy Tamajo illustreranno il lavoro svolto in seno al Governo, mentre Stefania Craxi porterà i saluti della deputazione nazionale e sottolineerà il lavoro svolto in sinergia fra i diversi livelli parlamentari.

Marcello Caruso, coordinatore regionale del partito, farà un quadro della riorganizzazione in corso nel territorio, delle nuove presenze istituzionali all’interno degli enti locali e della struttura di coordinamento che si sta delineando per operare in raccordo fra i diversi livelli.

A concludere i lavori sarà il presidente della Regione Renato Schifani, che traccerà il quadro complessivo dell’attività svolta e le prospettive per i prossimi mesi della legislatura regionale.