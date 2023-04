Palazzo delle Aquile, Consiglio approva regolamento beni comuni Comune di Palermo

Gestione dei beni comuni. Consiglio comunale di Palermo approva strumento di attuazione dell’art. 118 della Costituzione, che stabilisce il dovere delle Istituzioni di ogni grado di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

«Esprimo apprezzamento per l’approvazione in Consiglio comunale del Regolamento sui beni comuni. Si tratta di uno strumento di democrazia partecipata atteso da anni e con il quale l’amministrazione intende coinvolgere i cittadini nella cura dei beni della nostra città – dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla -. Il mio ringraziamento a tutte le forze politiche presenti in aula che hanno collaborato con grande senso di responsabilità al raggiungimento di questo traguardo importante per la nostra comunità».

«Il voto di oggi con cui il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per i beni comuni colma un vuoto che vedeva la nostra città priva di uno strumento di attuazione dell’art. 118 della Costituzione, che in modo chiaro stabilisce il dovere delle Istituzioni di ogni grado di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale – afferma il presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo -. Grazie a un lavoro sinergico fra gruppi di maggioranza e opposizione si sono apportate le necessarie modifiche alla proposta originaria, approvando un Regolamento che adesso fornirà strumenti perché l’Amministrazione possa essere interlocutore snello di quanti, fra cittadini e associazioni, già oggi in modo autonomo, sono attori vivi e vitali della nostra comunità nel prendersi cura di spazi e beni comuni. Confido nel fatto che questo Regolamento possa essere stimolo per far aumentare queste importanti esperienze di cittadinanza attiva e per renderle strutturali in una città che vuole e sa prendersi cura del proprio territorio e del proprio patrimonio».