Aeroporto Palermo, Riggio chiede telecamere contro pericolo sosta auto in autostrada. Gesap valuta estensione parcheggio gratuito

“Sono molto preoccupato per il serio pericolo che procurano le auto in sosta selvaggia nella corsia di soccorso autostradale, prima dell’ingresso nella viabilità dell’aeroporto”.

Lo dice Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano.

“Sarebbe opportuno che Anas attivasse le telecamere in quella zona, fermo restando i controlli assicurati da Polstrada su tutto l’asse autostradale – continua l’amministratore di Gesap – È quanto abbiamo riferito al prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, che ringrazio per l’attenzione e la sensibilità dimostrata sull’annoso tema nel corso di un incontro, perché si tratta di un problema serio, che mette in pericolo tutti. Inoltre, stiamo valutando, su richiesta del prefetto, la possibilità di estendere a 30 minuti, dai 15 attuali, per il solo periodo estivo, la gratuità all’interno dei parcheggi Gesap in modo da disincentivare la sosta selvaggia in autostrada”, ha concluso Riggio.