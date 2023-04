Panormus. La scuola adotta la città, tre fine settimane di animazione negli spazi verdi, a partire da sabato 6 maggio

«In armonia con la natura» è il tema di quest’edizione di «Panormus. La scuola adotta la città», che vedrà gli studenti e le studentesse di oltre ottanta istituzioni scolastiche ed educative animare gli spazi verdi della città nel corso di tre fine settimana: 6-7 maggio, 13-14 maggio, 20-21 maggio.

Al Teatro Massimo sabato 27 maggio la giornata conclusiva della manifestazione. Alunne e alunni degli istituti palermitano coinvolti nel progetto suoneranno e canteranno sulla scalinata a Piazza Verdi.

«Panormus afferma un’unità di intenti non solo sociale ma anche e soprattutto culturale tra il mondo della scuola, la città e il suo patrimonio artistico. Ed è per questo che questa 27ª edizione non può che essere ancora una volta salutata dal favore, dall’impegno e dal desiderio del Comune di allargare sempre di più queste forme di collaborazione». Lo ha dichiarato Roberto Lagalla, sindaco di Palermo sabato mattina, presso il museo Pitrè, nel consegnare le chiavi della città a una delegazione di bambini, bambine, ragazzi e ragazze, dando inizio come da rito alla manifestazione culturale, nata nella primavera del 1994, dedicata alle scuole di ogni ordine e grado.

«Abbiamo costruito una XXVII edizione dedicata alle tematiche ambientali ed ecologiche, alla tutela degli spazi verdi della nostra città. Anche quest’anno, infatti, Panormus deve trasformarsi in un’esperienza di pedagogia urbana che sappia stimolare tra i giovani e i meno giovani la creazione di senso civico e di appartenenza alla comunità. Ringrazio tutte e tutti i dirigenti scolastici che hanno aderito al progetto, diventato ormai un punto di riferimento per il mondo della scuola palermitana e per l’intera città», aggiunge Aristide Tamajo, assessore all’Istruzione del Comune di Palermo.

Le attività in programma (giochi, performance teatrali e musicali, adozioni classiche e laboratori di ogni tipo) si svolgeranno nei giardini di dodici scuole e in ventidue siti sparsi sul territorio: Villa Bonanno, Piazza Castelnuovo, Villa Tricoli, Labirinto del Monumento ai Caduti, Giardino Giusto Monaco, Piazza Indipendenza, Parco Uditore, Piazza Lolli, Giardino Rosario Di Salvo, Piazza Beato Pino Puglisi (ex piazzale Anita Garibaldi), Giardino dei Giusti, Orto Botanico, Giardino di Borgo Molara, Villa Giulia, Villa Niscemi, Giardini ornamentali della Casina Cinese, Città dei Ragazzi, Giardino delle Rose – Villa Terrasi, Casa Natura – Parco della Favorita.

Sabato 27 maggio il Teatro Massimo, da sempre un importante partner di Panormus, organizzerà la giornata conclusiva della manifestazione. Le alunne e gli alunni degli istituti a indirizzo musicale coinvolti nel progetto suoneranno e canteranno sulla scalinata di Piazza Verdi. In questa occasione, le scuole presenti riconsegneranno simbolicamente le chiavi della città al Sindaco.

(nella foto di copertina: il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore all’Istruzione Aristide Tamajo sullo sfondo di Palazzo delle Aquile, sede del Comune di Palermo)