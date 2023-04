Enna, premio di letteratura umoristica “Umberto Domina”. Candidature entro il 30 aprile

Umberto Domina, fra i più brillanti scrittori e autori umoristi italiani del Novecento, continua a vivere con il premio nazionale di letteratura umoristica a lui dedicato dal Rotary Club di Enna.

Scade il 30 aprile il termine per partecipare alla VII edizione. A giugno la premiazione dei primi tre classificati.

Il premio intitolato all’ironico ed attento osservatore del costume sociale, ennese di nascita e milanese di adozione dal club presieduto per l’anno sociale 2022-2023 da Giuseppina Lo Manto, giunge alla settima edizione e viene realizzato in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Enna, Libero Consorzio Comunale ed Università Kore.

Il “Domina” spiega la presidente del Rotary club di Enna, Giuseppina Lo Manto, “si propone di rinnovare e divulgare l’antica tradizione umoristica italiana, esaltandone i valori non solo letterari, ma anche filosofici, sociali e pedagogici che, in forma apparentemente ludica e scherzosa, sanno entrare con forza dirompente negli aspetti più profondi della realtà che ci circonda, attraverso la premiazione degli scrittori umoristici autori di opere originali edite e inedite.”

La partecipazione al premio Umberto Domina è gratuita e aperta agli autori di opere dagli evidenti significati umoristici, brillanti, giocosi o ironici. Ogni autore potrà concorrere con una sola opera, romanzo, lavoro teatrale o graphic novel o, ancora, insieme di racconti, favole, poesie, epigrammi, monologhi, aforismi, articoli, anche in forma di fumetto o con illustrazioni, purché in unico contesto e raccolti in un volume organico tra 60 e 120 pagine o cartelle standard, in lingua italiana originali e non premiati in altri concorsi.

Il concorso è aperto ad opere edite, purché pubblicate non prima dell’1 gennaio del 2019 e non oltre la data del bando e inedite che possono essere state pubblicate parzialmente o in altra forma, purché entro lo stesso termine.

Per partecipare occorre inviare, entro il 30 Aprile 2023, all’indirizzo email premiodomina2023.rotaryenna @ gmail.com l’opera in pdf e, in file a parte, sempre in pdf, la scheda anagrafica già prevista. La giuria, designata dal direttivo del Rotary Club Enna, selezionerà i 10 autori delle migliori opere in concorso.

La giuria, integrata con altri tre membri, selezionerà tra i 10 finalisti i tre più meritevoli. Al primo classificato andrà un premio da mille euro, al secondo da 750 ed al terzo da 500. La premiazione si terrà nel mese di giugno.