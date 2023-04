Festival del Cinema Italiano: Milazzo si prepara per il grande evento in programma il 7-10 giugno 2023 

Milazzo (Messina), il sindaco Pippo Midili: “Il Festival del Cinema Italiano consentirà alla nostra città di essere un polo di attrazione nazionale per la sua cultura”.

Fabrizio Del Noce Presidente Onorario e Giusy Venuti Responsabile degli eventi e Conduttrice del Gran Galà in Tv.

Franco Arcoraci, direttore del Festival del Cinema Italiano, ha confermato alla stampa, nel corso di un incontro con il sindaco di Milazzo Pippo Midili, che la prossima edizione dell’importante rassegna cinematografica, giunta alla sua quarta edizione, si terrà nuovamente a Milazzo, dal 7 al 10 giugno 2023.

Il sindaco Midili ha espresso grande soddisfazione per il bis di questa importante iniziativa nella sua città: “Siamo ben lieti del fatto che, anche quest’anno, il Festival del Cinema Italiano si svolga a Milazzo, consapevoli che un evento di richiamo come questo consentirà alla nostra città di essere un polo di attrazione nazionale per la sua cultura, per il suo valore e per la presenza di ospiti di rilievo. Dopo l’edizione dello scorso anno, sono certo che gli organizzatori riusciranno a promuovere una manifestazione ancora più coinvolgente e che anche la scelta della data, ricadente nel mese di giugno, sicuramente si rivelerà vincente”.

Tante sono, infatti, le novità annunciate da Arcoraci, riguardanti i nomi degli ospiti e dei giurati, la cui caratura è di livello internazionale, nonchè l’assegnazione dei premi a diverse categorie, tra cui il premio “Mare Milazzo” alle fiction e alle serie televisive, premio istituito, per la prima volta, all’interno del Festival del Cinema Italiano, in onore della Città del Capo.

Madrina d’eccezione dell’evento sarà l’imprenditrice Daniela Lucchesi.

Diverse le produzioni cinematografiche nazionali concorrenti, tra cui film, documentari e cortometraggi.

