Travelexpo compie 25 anni e festeggia l’edizione 2023 con una “Speciale Festa di Primavera”.

Dopo tre anni Travelexpo torna a svolgersi ad aprile, da venerdì 14 a domenica 16, nel consueto periodo alla vigilia della stagione estiva e nella tradizionale location di Città del Mare, a Terrasini.

Un’occasione per ricordare le origini di Travelexpo, dalla prima edizione della Festa di Primavera nella hall dell’Hotel Astoria nell’aprile del 1998 con neanche 10 espositori, ripercorrere e raccontare le tappe più significative di “25 anni di turismo in Sicilia”, in cui la Logos con Travelexpo e Travelnostop.com è stata testimone e spesso protagonista di momenti significativi dell’evoluzione del settore isolano. Esperienza che sarà ricordata e narrata in una specifica pubblicazione di prossima edizione.

Un’edizione che avrà il sapore dell’amarcord e della festa, visto che si celebrerà anche il traguardo dei 50 anni dalla fondazione della Logos, 40 dei quali dedicati a sostenere il turismo. “Nonostante il momento celebrativo – spiega Toti Piscopo – rimane centrale l’incontro tra domanda ed offerta sia per l’incoming che per l’outgoing, insieme al grande tema dell’allungamento delle stagionalità che auspico possa costituire la nuova frontiera per il turismo siciliano. Un obiettivo, prima considerato una opportunità, che oggi costituisce una necessità. Tengono conto di questa esigenza primaria le azioni formative ed informative individuate per questo appuntamento”.

Tra gli eventi da non perdere venerdì 14 aprile dalle 15.30 alle 18.30 il workshop formativo, in inglese, online e in presenza, dedicato al ritorno dei turisti cinesi il cui peso nell’economia turistica europea è stato significativamente compromesso dalla pandemia di COVID-19.

È invece rivolta agli amministratori la speciale masterclass dal titolo “Turismo in Comune”, in programma sabato 15 aprile dalle 9.30 alle 17.30. Una full immersion dedicata agli amministratori locali con un occhio anche ai finanziamenti pubblici legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che i comuni possono contribuire a veicolare a vantaggio dei propri territori anche da un punto di vista strategico.

Immancabile il workshop tra gli operatori turistici nazionali e le agenzie di viaggio siciliane che resta comunque il momento centrale di Travelexpo. Il salone espositivo resterà aperto il venerdì dalle 15.30 alle 18.30; il sabato dalle 9.30 alle 18.30 e la domenica dalle 9.30 alle 12.30.

Leggi di più [LINK]