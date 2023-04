Film del siciliano Mercurio tra i finalisti al Festival del Cinema di Cefalù

Nuovo riconoscimento per Lorenzo Mercurio ispiratore di Esperienza Sicilia.

Il documentario “Un giorno a Fontana Murata” è fra i 5 filmati finalisti del Festival del cinema di Cefalù, che mette in palio il Premio Earth Day.

La proiezione è prevista per il 21 Aprile alle 11:00 presso l’Auditorium di Cefalù.

Il film è stato selezionato da una giuria internazionale composta da 600 giurati.

Alla fase finale sono stati selezionati oltre al lavoro del regista siciliano altri tre lavori di registi italiani e uno di una regista spagnola.

“Un giorno a Fontana Murata” “racconta la storia di Ambrogio e Rosa, proprietari di un’azienda agricola in contrada Fontana Murata, nel comune siciliano di Sclafani Bagni” ci tiene a dirci il regista siciliano. Una storia particolare che come tante storie si “incontrano” in Sicilia, ma che ha colto l’attenzione emotiva del regista e che ne ha voluto descrivere e fermare in immagini per il pubblico.

Gli altri titoli in gara:

Plasticene” del regista lombardo Jari Brontesi.

“Uova di seppia” del regista romano Roberto Lo Monaco.

“Lampare nella notte” del regista cosentino Andrea Belcastro.

“Staghorn Coral” della regista spagnola Júlia Girós, film maker di documentari di Barcellona.

Il film “Un Giorno a Fontana Murata” di Lorenzo Mercurio può essere visto sul canale YouTube di Esperienza Sicilia https://youtube.com/@esperienzasicilia