Cimitero dei Rotoli, Puma: «Grazie al sindaco Lagalla, mai più la vergogna delle bare ammassate sotto i tendoni»

Questa mattina il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, da poco più di 100 giorni commissario per l’emergenza cimiteriale, ha effettuato un sopralluogo al Cimitero dei Rotoli per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

«L’emergenza al Cimitero dei Rotoli è stata ed è ancora una profonda ferita per tutta la città. Presto sara completamente sanata grazie all’impegno del sindaco di Palermo, commissario straordinario del Governo nazionale per l’emergenza cimiteriale». Lo dichiara Natale Puma (FI), consigliere comunale di Palermo.

«Le salme, riposte precariamente in tendoni, sono scese da 1360 a 600. Presto i tendoni della vergogna spariranno, liberando i viali e ridando ai luoghi il giusto decoro», continua Natale Puma. «Al mio plauso all’opera del commissario straordinario, nonché sindaco di Palermo, prof. Lagalla, aggiungo il doveroso riconoscimento al ministro Musumeci ed all’infaticabile e silenzioso lavoro dell’Assessore Totò Orlando, cui va la mia stima ed ammirazione. Infine, ringrazio tutta la struttura commissariale, i dipendenti Reset e tutti coloro i quali sono coinvolti in questa impresa di grande valore civico e umano».

Per porre rimedio alla gravissima situazione, la legge finanziaria dello Stato del 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto che “al fine di garantire la tutela della salute pubblica e della pietà dei defunti, in relazione alle criticità rilevate nella gestione dei servizi cimiteriali nel territorio della città di Palermo, il sindaco di Palermo è nominato a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2023, Commissario di Governo per il coordinamento e l’esecuzione degli interventi urgenti”. La norma ha assegnato poteri e risorse per l’emergenza. Il sindaco Roberto Lagalla stamattina, accompagnato dall’assessore ai Servizi cimiteriali Totò Olando, durante un sopralluogo al Cimitero dei Rotoli, il più grande della Città, ha verificato lo svuotamento dei tendoni della protezione civile dove finora venivano tenute in deposito le bare per cui non era possibile procedere alla sepoltura. Ora si provvederà alla sanificazione dei tendoni e del sito su cui sono stati montati. Tanti ancora gli obiettivi programmati, tra cui il secondo fondo crematorio dei Rotoli, l’ampliamento del cimitero di Santa Maria di Gesù e i miglioramenti di quello dei Cappuccini. Poi in esame la realizzazione di un quarto cimitero, che dovrebbe essere intercomunale. I lavori ai Rotoli per restituire la completa e normale funzionalità, fervono ogni giorno.

(Nella foto, di spalle, da sinistra l’assessore Salvatore Orlando e il sindaco prof. Roberto Lagalla, davante al tendone della protezione civile svuotato dalle bare che vi erano depositate).