“Se leggi sei forte!” è il tema della tredicesima edizione del Maggio dei libri

Una figura femminile in armatura immersa nella lettura, spada e scudo deposti accanto a lei, perché il libro che stringe tra le mani è l’unico strumento di vera forza, una forza che esprime e racconta il tema “Se leggi sei forte!” de “Il Maggio dei Libri” 2023.

Realizzata dall’illustratrice Cristina Sosio, in collaborazione con Romics – anche quest’anno partner della campagna –, l’immagine guida della tredicesima edizione richiama le tre declinazioni del tema principale e simboleggia il potere della lettura come fonte di coraggio, ispirazione e creatività di fronte alle dure sfide del presente.

Quest’anno, in continuità con l’ultima edizione di Libriamoci, giornate di lettura nelle scuole, anche Il Maggio dei Libri celebra l’importanza della lettura come strumento di forza e consapevolezza, capace di rendere autenticamente liberi. La forza delle parole, I libri, quelli forti… e Forti con le rime sono i tre filoni che caratterizzano il tema comune alle due campagne, ciascuno dei tre pensato per ospitare molteplici generi letterari e offrire diversi punti di vista sul valore sociale dei libri. Il tema istituzionale di questa tredicesima edizione è Se leggi sei forte!, perché chi legge è più al sicuro, più difeso e armato di idee, contro ingiustizie, sofferenze e ostacoli, sa come prendersi cura di sé stesso e reagire di fronte alle avversità.

Nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, Il Maggio dei Libri è una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto.

Nella sua missione, Il Maggio dei Libri coinvolge in modo capillare enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, editori, associazioni culturali e i più diversi soggetti pubblici e privati.

Per consultare l’elenco delle iniziative che si svolgeranno in tutta Italia fra il 23 aprile e il 31 maggio seguire questo link.