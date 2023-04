Patti per la lettura, a Trapani gli Stati generali 2023, venerdì 12 e sabato 13 maggio

I Patti per la lettura sono strumenti di governance riconosciuti dalla legge 15/2020 per la promozione e sostegno della lettura, quali principali mezzi operativi per l’attuazione del Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura.

L’evento è promosso dal Cepell-Centro per il libro e la lettura, nell’ambito del progetto “Città che legge”.

L’appuntamento di Trapani è un’occasione per proseguire il dibattito sul tema dei Patti, strumento di programmazione delle politiche pubbliche di promozione della lettura ormai ufficialmente riconosciuto dalla normativa nazionale e divenuto requisito imprescindibile per i comuni che vogliano richiedere la qualifica di Città che legge.

Il Centro per il libro e la lettura ha presentato nel 2021, a Taormina, il Manifesto dei Patti per la lettura, pubblicando poi l’ebook “Facciamo un Patto! Esperienze, metodi, prospettive dei Patti per la lettura” e aprendo la Banca dati per la registrazione dei patti stipulati sul territorio nazionale, che ad oggi risultano 731. Il 31 maggio 2022 gli Stati generali si sono riuniti ad Assisi, in coincidenza con la chiusura de “Il Maggio dei Libri”.