Palermo, Lagalla e Varchi: «Saldo di cassa finalmente positivo, risultato senza precedenti nella storia del Comune»

Risanamento del bilancio. Dall’anticipazione di Tesoreria di oltre 20 milioni di euro nel giugno 2022, cui ha dovuto far ricorso la Giunta Lagalla per la situazione contabile al suo insediamento, meno di un anno dopo, al 5 aprile 2023, il saldo delle casse municipali è di oltre 70 milioni.

Il ministero degli Interni ha comunicato che entro il mese trasferirà altri 200 milioni di euro circa, che porta il saldo virtuale del Comune di Palermo a oltre 270 milioni.

«Aver riallineato la contabilità e aver raggiunto un saldo di cassa positivo in meno di un anno di amministrazione è un risultato straordinario del Comune di Palermo», dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. «Aver rimesso in ordine i conti e il flusso di cassa dell’Ente è stato uno dei primi obiettivi di questa amministrazione. Ringrazio l’assessorato al Bilancio e la Ragioneria generale per aver recuperato in pochi mesi ritardi che si accumulavano da anni».

Grande soddisfazione viene espressa dal vice sindaco e assessore al Bilancio, Maria Carolina Varchi: «Alla data di giugno 2022, mese in cui si è insediato il sindaco prof. Lagalla, il Comune di Palermo versava in un tale disordine contabile che costringeva a ricorrere all’anticipazione di tesoreria per la somma di oltre venti milioni (20.456.331,09) sulla quale, come è noto, l’Ente corrispondeva interessi e oneri. Lungi dall’essere una contrazione di debito dal carattere eccezionale, come prevede la legislazione vigente, l’anticipazione di tesoreria era diventata ormai una situazione cronica per la cassa comunale. Grazie all’azione di questa amministrazione, forte di una proficua interlocuzione con il Governo nazionale, che ha consentito una modifica legislativa, dando valore di bilancio (mai approvato dalla precedente amministrazione) al rendiconto 2021, con l’approvazione del consolidato 2021 e del bilancio di previsione 22/24, il Comune di Palermo si è rimesso in carreggiata quanto al flusso di cassa. Alla data del 5 aprile, infatti, il saldo di cassa è finalmente positivo per la consistente somma di oltre settanta milioni (71.176.144,56) e il ministero dell’Interno ha, altresì, comunicato che il Comune deve ricevere un ingente ulteriore trasferimento che avverrà entro il mese corrente per l’ulteriore somma di quasi duecento milioni di euro (199.154.505,63). Come evidenziato in una nota dal Ragioniere Generale del Comune, quindi, il saldo virtuale ammonta a 270.330.650,19 milioni di euro e questo è un risultato di assoluto rilievo e certamente senza precedenti nella storia del Comune di Palermo.

Da assessore al Bilancio – conclude Carolina Varchi – sono molto soddisfatta per l’avvenuto riallineamento della contabilità dell’Ente e ringrazio quanti hanno contribuito a questo risultato straordinario, su tutti naturalmente il ragioniere generale, consentendo in pochi mesi di recuperare il ritardo pluriennale accumulato da chi ci ha preceduto. La proficua interlocuzione con i ministeri coinvolti comincia a dare i suoi frutti e non dovremo più sopportare le spese per interessi e oneri sulle anticipazioni di tesoreria che gravavano da troppo tempo sulla cassa comunale».