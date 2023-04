Grave atto d’intimidazione, incendiata auto cronista palermitana Rossella Puccio

Il sistema di videosorveglianza ha ripreso le immagini di un uomo che si avvicina all’auto, una Picanto, sulla quale versa il contenuto di una bottiglia e poi innesca l’incendio.

“Inaccettabile il tentativo continuo di fermare l’informazione con atti violenti” ha espresso in una nota il sindacato dei giornalisti Assostampa Fnsi.

“Informare resta uno dei pilastri della democrazia. È un diritto del cronista ed al tempo stesso un dovere nei confronti della società alla quale non può essere negata la conoscenza della verità dei fatti. “ Cosi il segretario regionale dell’Associazione siciliana della stampa e la segretaria del Gruppo Cronisti Siciliani, Giuseppe Rizzuto e Claudia Brunetto condannano il grave atto intimidatorio nei confronti della collega Rossella Puccio che ha subito nelle ultime ore l’incendio dell’auto di famiglia. La nuova intimidazione è avvenuta nel quartiere di Sferracavallo. Le immagini di un sistema di videosorveglianza riprendono un uomo che si avvicina all’auto, una Picanto, sulla quale versa il contenuto di una bottiglia e quindi innesca l’incendio.

“Rossella Puccio – dicono ancora Rizzuto e Brunetto – collabora con coraggio e correttezza con diverse testate e proprio questo coraggio e questa correttezza sono state reputate insopportabili da chi vuole fermare l’informazione.”

Puccio era stata già aggredita, nel giorno di ferragosto del 2020, mentre riprendeva un intervento dei carabinieri sulla spiaggia di Barcarello dove era stata allestita una tendopoli abusiva. Numerose persone, comprese alcune donne, avevano assalito la cronista e l’avevano colpita con calci e pugni. Sette degli aggressori sono stati identificati e rinviati a giudizio: il processo si celebrerà in tribunale. In questa vicenda la giornalista è assistita dall’avvocato Serena Romano, Ossigeno per l’informazione ha sostenuto l’assistenza legale e l’Ordine dei giornalisti di Sicilia si è costituito parte civile. Circa dieci anni fa alla stessa auto ora bruciata erano state tagliate le ruote.