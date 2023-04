Sponde Sonore torna il 2 aprile con “12 Motivi” di Francesco Leineri ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo

Si apre con “12 Motivi”, del compositore Francesco Leineri, Sponde Sonore spring/summer session 2023, la rassegna musicale di Arci Tavola Tonda ai Cantieri Culturali alla Zisa.

Un cartellone di dieci appuntamenti, dal 2 aprile a all’11 settembre, con alcuni tra i più interessanti interpreti della world music e della musica contemporanea italiana e internazionale. Primo appuntamento con Leineri, Spazio Tre Navate, Cantieri Culturali alla Zisa, ore 19:00.

“12 Motivi” fa parte del progetto di Leineri “Adv12” che si articola in composizioni e esecuzioni musicali site-specific, costruite ogni volta su misura della città ospitante. I brani come le video installazioni sono ispirati questa volta a Palermo e al quartiere Zisa, conosciuto e vissuto nel corso di una residenza creativa a Palermo dal 20 al 27 febbraio scorso.

Seguendo idealmente la struttura del circolo delle quinte in musica, Leineri ha tracciato una circonferenza sulla mappa del territorio con al centro lo Spazio Tre Navate, il luogo in cui si svolgerà il concerto. I 12 motivi, sulla scia delle 12 tonalità musicali maggiori e minori, interpretano altrettanti punti del quartiere raccontati nelle video installazioni, creando un vero e proprio dialogo tra musica e luoghi, sonorità e visioni.

Sponde Sonore spring/summer session 2023 proseguirà con: Enza Pagliara & Dario Muci (21 aprile), il duo argentino Luciano Tobaldi & Agustín Luna (12 maggio), Cristina Coltelli con un progetto dedicato ad Edith Piaf (9 giugno), La Notte Manouche (21 giugno) dedicato al grande chitarrista Django Reinhardt, La Maschera tra le formazioni musicali più interessanti di Napoli (6 luglio), la band internazionale Sidi Wacho (6 settembre), Matrimia (7 settembre), La Banda del Sud & Alfio Antico (8 settembre), Daniele Sepe (11 settembre) con Conosci Victor Jara?, il disco dedicato all’indimenticabile cantautore sud americano.

“Apriamo con questa prima assoluta pensata e realizzata per Sponde Sonore – dice il direttore artistico della rassegna e co-fondatore di Arci Tavola Tonda Marco Tarantino – e andremo avanti fino a settembre con un ventaglio di suoni, stili, generi e generazioni di artiste e artisti che hanno messo in moto processi di innovazione, rielaborazione e interpretazione delle tradizioni musicali, sia italiane che internazionali. Il programma spazia quindi dal jazz alla world music, dalla musica d’autore alle incursioni nell’elettronica, anche all’interno dello stesso concerto, ma con un unico denominatore: la capacità di raccontare il presente partendo dalle radici a cui si è legati, anagraficamente o affettivamente”.

Nata nel 2017, Sponde Sonore ha quest’anno raddoppiato i cartelloni, inaugurando il 2023 con una winter session di grande successo e con nomi del calibro di Fabrizio Bosso e Francesco Bearzatti.

Leineri incontra gli studenti.

Lunedì 3 aprile, il giorno dopo la performance “12 MOTIVI”, due classi di studenti di scuola media faranno visita allo Spazio Tre Navate dei Cantieri Culturali alla Zisa per incontrare Francesco Leineri e confrontare la loro esperienza di esploratori urbani con il lavoro di raccolta dei suoni della città alla base della performance site-specific del compositore. Tutto questo è possibile grazie a #TraiettorieUrbane, progetto che mira alla crescita sociale e al benessere educativo di ragazzi e ragazze tra 11 e 17 anni, con i Cantieri Culturali alla Zisa e l’Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva che agiscono da propulsori di un centro aggregativo diffuso. #Traiettorie urbane è un progetto selezionato da Con i Bambini e cofinanziato da EOS – Edison Orizzonte Sociale, ideato da CLAC ETS, Associazione Mare Memoria Viva e Fondazione EOS Edison Orizzonte Sociale. Alle 18, invece, da Martha -Music House Art Academy ci sarà il talk FORME NELLO SPAZIO: Francesco Leineri ripercorrerà il pensiero creativo alla base del lavoro e la sua poetica in relazione alle forme musicali e al territorio, attraverso un talk aperto a compositori, musicisti, artisti e a tutta la cittadinanza.

Infoline biglietti e abbonamenti: 329 0698188 – info@tavolatonda.org, www.tavolatonda.org

BIO | Francesco Leineri

Compositore e performer, è diplomato in Composizione presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. È vincitore della borsa di studio per il master MAP_PA in Performing Arts di

Mattatoio/PalaExpo/ABA Roma. Suoi lavori sono stati eseguiti in Italia (RomaEuropa Festival 2021; IUC – Concerti alla Sapienza; Auditorium Parco della musica di Roma; Accademia Filarmonica Romana; PIF 2014, Castelfidardo; GNAM Roma; MUST Milano), Francia (Theatre de Verre, Parigi), Germania (UWE -der festival 2016, Monaco), Repubblica Ceca (Setkani-Encounter 2016, Brno), Svizzera (Teatro La Darsena, Lugano), California (Spreckels Theatre, San Diego Fringe Festival 2015), Messico (Estacion Teatro, Tijuana), India (ITFOK 2017, Thrissur) ed Ecuador (Encuentro de los Andes 2013, Riobamba).

SPONDE SONORE | SPRING/SUMMER SESSION 2023

02 aprile – 11 settembre 2023

Abbonamento completo (10 concerti): 90 euro

Abbonamento parziale (5 concerti): 50 euro

Abbonamento sostenitore (10 concerti): 150 euro

Bonifico sul conto di Tavola Tonda APS su Banca Etica con iban IT62U0501804600000011455680

scrivendo Abbonamento Sponde Sonore 2023 e il nominativo nella causale

Francesco Leineri | 12 motivi

Spazio Tre Navate | 02 aprile, ore 19:00

Costo del biglietto: 10 euro

Infoline: 329.0698188 – info@tavolatonda.org