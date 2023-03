Amap, installata in via Roma fontanella storica in ghisa

Il manufatto con lo stemma del municipio è realizzato secondo il modello denominato “tipo Palermo”, realizzato tra la fine dell’800 e i primi del ‘900 che si richiama ai disegni della famiglia Basile.

Una fontanella che richiama l’identità di Palermo è stata installata oggi nella piazzetta originata dalla confluenza di via San Cristoforo e via Bologna su via Roma. Le opere idrauliche ed edili sono state effettuate dalle maestranze della manutenzione rete idrica dell’Amap.

Si tratta di una fontanella in ghisa del cosiddetto “tipo Palermo” che ha ottenuto il parere favorevole da Soprintendenza e Città Storica. L’installazione richiama il modello comunemente realizzato, tra la fine dell’800 e i primi del ‘900, dalle imprese locali che utilizzavano un unico stampo denominato, appunto, “tipo Palermo”.

Questo si distingue ancora oggi per precisi elementi decorativi quali lo scudo della Municipalità raffigurante l’Aquila, i cartigli e i nastri a festoni che lo contornano e la trenetta apposta ai bordi. Caratteristiche di stile che, peraltro si ritrovano nei disegni e nelle progettazioni degli stessi Basile. La Fonderia dei Florio, alla fine dell’800, aveva come capo della sezione artistica il cugino dell’architetto Giovan Battista Basile, quel Gaetano Basile che di lì a poco aprì una propria fonderia. La fontanella di via Roma rappresenta oggi uno strategico punto di ristoro a favore del notevole flusso di turisti che percorrono l’asse viario del centro storico di Palermo.