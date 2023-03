Comune Palermo, consigliere Puma: “Alunni disabili, importante modifica regolamento assistenza specialistica”

Scuola. Oggi il Consiglio comunale ha approvato la modifica al regolamento sull’assistenza specialistica agli alunni disabili.

“Modificato l’articolo 9 ed inserito il 14 bis come norma transitoria. La V Commissione, di cui faccio parte, ha ascoltato sia gli operatori che i sindacati, cercando di capire i motivi per cui tutti gli alunni disabili non hanno assistenza fin dal primo giorno di scuola”, dichiara il consigliere comunale di Palermo Natale Puma. “Adesso i circa 350 alunni che non avevano assistenza specialistica potranno averla. Un grande risultato che cerca di lenire il disagio patito da famiglie e alunni disabili”.