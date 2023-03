Cambiano nome i Cantieri culturali alla Zisa di Palermo, ora intitolati “Cantieri culturali Ducrot”

La commissione toponomastica del Comune di Palermo ha dato parere positivo a cambiare il nome dei “Cantieri culturali alla Zisa” in “Cantieri culturali Ducrot”, dedicandoli alla memoria dell’imprenditore che, nell’ex complesso industriale di Via Paolo Gili, diede vita alle Officine Ducrot per la fabbricazione di mobili.

Vittorio Ducrot ampliò grandemente e diede il suo nome all’industria di mobili ereditata dal padre adottivo Carlo Golia, che fece la sua fortuna durante la Bella Epoque siciliana dei Florio, in particolare durante l’Esposizione Nazionale del 1892. Il successo della fabbrica di Carlo Golia & C., poi Officine Ducrot, è fortemente legato alla felicissima collaborazione creativa con una vasta comunità tecnico-artistica e dallo stretto connubio professionale con l’architetto Ernesto Basile.

(Nella foto in alto, lo spazio ZAC; in basso, un immagine del reparto intaglio del legno della fabbrica di mobili Ducrot, Palermo 1927).