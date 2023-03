Caffè, in mostra gli antichi accessori per preparare la bevanda aromatica più amata dagli italiani

Promossa da BCSicilia in collaborazione con l’associazione Isola Pittsburg Forever si terrà presso la Casa Museo Joe Di Maggio via Cutino, 14 a Isola delle Femmine (Palermo) l’iniziativa “Un caffè a Casa Di Maggio”, una mostra di antichi accessori utilizzati per la preparazione dell’aromatica bevanda.

L’esposizione sarà aperta al pubblico domenica 26 marzo, 2 e 16 Aprile 2023 dalle 10,00 alle 13,00. In mostra utensili casalinghi per la tostatura, macinazione, preparazione e presentazione del caffè, dalla collezione privata di Agata Sandrone.

