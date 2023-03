Sponde Sonore, Francesco Bearzatti plays Led Zeppelin, 18 marzo, Spazio Tre Navate, Cantieri Culturali alla Zisa

Un nuovo, straordinario appuntamento, sabato 18 marzo alle 21 e 30, di Sponde Sonore.

La rassegna musicale di Arci Tavola Tonda ai Cantieri Culturali della Zisa chiude la sessione invernale allo Spazio Tre Navate con il sassofonista e clarinettista Francesco Bearzatti, tra i più significativi musicisti e compositori jazz del panorama italiano e i più originali interpreti europei di world music.

A Palermo Bearzatti porterà l’ultimo suo progetto interamente dedicato ai Led Zeppelin, la mitica band britannica nata sul finire degli anni Sessanta che ha rivoluzionato il mondo del rock.

La musica travolgente di Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham e John Paul Jones – elettrica ma anche ricca di blues, di folk, di melodia – rivive con questo concerto attraverso i brani leggendari della band.

Sul palco insieme a Bearzatti altri due musicisti jazz d’eccezione: Danilo Gallo al basso e Stefano Tamborrino alla batteria.

BIO | Francesco Bearzatti

Diplomato in clarinetto al Conservatorio di Udine, Francesco Bearzatti approfondisce gli studi alla Jazz Mobile di New York con George Coleman. Nel 2003 viene votato miglior nuovo talento al top jazz indetto dalla rivista specializzata Musica Jazz. Vince nell’ambito del referendum top jazz 2009, indetto dalla rivista Musica Jazz, il premio come strumentista dell’anno sezione ance.

Nel 2010 “X (Suite for Malcolm)” viene premiato come miglior disco dell’anno nel Top Jazz 2010 e come miglior album in Italia da Jazzit Awards.

Miglior ancia 2011 referendum musica jazz e miglior sax tenore Jazzit Awards.

Miglior musicista europeo 2011 Academie Jazz Française.

Nel 2011 esce per CAM Jazz il disco Monknroll che in Francia avrà un enorme successo e porterà il quartetto in tour mondiale.

Esce 4 anni dopo This Machine Kills Facists, omaggio a Woody Ghutrie e nell’ottobre 2020 esce per CAM Jazz l’album Zorro.

Nel 2022 è uscito l’album Potrait of Tony (Parco della Musica Records), dedicato al clarinettista, sassofonista e pianista di origine siciliane Tony Scott.

SPONDE SONORE | WINTER SESSION

Francesco Bearzatti | P.A.Z. Post Atomic Zep “Plays Led Zeppelin”

Spazio Tre Navate, Cantieri Culturali alla Zisa

Sabato 18 marzo | ore 21:30

Francesco Bearzatti

sax, electronics

Danilo Gallo

basso, electronics

Stefano Tamborrino

batteria, voce

Biglietto al botteghino: 15 euro

In prevendita su DICE: 13,80 euro (inclusi diritti prevendita)

Info e prenotazione: 329 0698188