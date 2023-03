Città Metropolitana di Palermo e fondazione Ri.Med: mostra “La scienza in cantiere” a Palazzo Sant’Elia

In mostra alla Cavallerizza di Palazzo Sant’Elia fino al 14 aprile il reportage fotografico dei lavori di costruzione del centro Ri.MED a Carini, insieme alle suggestive immagini scientifiche dei ricercatori. Previsto anche un ciclo di incontri con le scuole.

Il sindaco della Città Metropolitana Roberto Lagalla: “Con questa iniziativa Ri.MED apre le porte del cantiere ai cittadini e idealmente lo fa anche la Città Metropolitana, grazie agli spazi messi a disposizione dalla Fondazione Sant’Elia. Lo facciamo con la convinzione che il centro che nascerà a Carini diventerà un punto di riferimento per la ricerca scientifica e non solo per il territorio palermitano. Così come è importante che soprattutto i più giovani, gli studenti degli istituti palermitani e della provincia inizino a prendere consapevolezza delle opportunità che potrà riservare il Centro Ri.Med e questa mostra fotografica rappresenta un’occasione in questo senso”.

Il cantiere del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica in fase di costruzione a Carini mostra ormai chiaramente l’assetto del campus di ricerca, a cui si affiancherà il nuovo ospedale ISMETT: un polo per la ricerca e la cura che migliorerà le condizioni di vita dei pazienti, offrirà lavoro a centinaia di risorse qualificate, contribuirà a sviluppare un considerevole indotto economico e darà una forte connotazione scientifica al territorio. Grazie alla collaborazione con la Città Metropolitana di Palermo e con la Fondazione Sant’Elia, con “Ri.MED la scienza in cantiere” la Fondazione vuole aprire idealmente le porte del cantiere, avvicinare il pubblico al mondo della ricerca scientifica e, al contempo, fornire informazioni sulla costruzione del centro Ri.MED.

Per le scuole si intende inoltre programmare l’iniziativa “La scienza incantata”: un’esposizione di immagini scientifiche realizzate dai ricercatori della Fondazione Ri.MED per proporre un suggestivo connubio tra natura, arte e ricerca scientifica. Si tratta di una serie di incontri di circa 1 ora, che si svolgeranno come segue: proiezione del video istituzionale e breve presentazione della Fondazione Ri.MED; una breve presentazione del progetto di realizzazione del Centro per le Biotecnologie e la ricerca Biomedica di Carini insiemead una visita guidata del reportage fotografico del cantiere; visione delle tavole de “La Scienza incantata” con spiegazione scientifica di alcune di esse; presentazione di uno specifico ambito di ricerca (per ogni giornata di incontri saranno presenti 2 o 3 ricercatori di uno dei 14 gruppi di ricerca): oltre alle principali attività del gruppo, verrà presentato a titolo esemplificativo 1 progetto in corso insueme ad una semplice spiegazione degli step necessari per arrivare dalla ricerca di base alla produzione di un dispositivo medico o di un farmaco. Gli studenti potranno inoltre fare domande per scoprire in cosa esattamente consista la “vera vita del ricercatore”, come elemento di orientamento, beneficiando della diretta testimonianza del percorso e dei consigli dei loro interlocutori. L’incontro potrà durare in tutto 45/60 minuti circa, a seconda dell’età e del coinvolgimento (tipologia e numero delle domande sulle particolari tematiche affrontate).

