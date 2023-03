Camera di Commercio Palermo ed Enna, rieletto presidente Alessandro Albanese (Confindustria Sicilia)

Secondo mandato per il presidente Albanese, alla guida della Camera dal 28 febbraio 2017.

Alessandro Albanese, rieletto il 14 marzo presidente della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, inizia il secondo mandato alla guida dell’ente che ha compiuto l’anno scorso i suoi 200 anni di storia e che serve un bacino di 135.518 localizzazioni di imprese (di cui 117.349 a Palermo 18.178 ad Enna).

“Sviluppo e Crescita e condivisione degli obiettivi sono le finalità principali del programma di governo della Camera, che possono essere conseguiti con una forte coesione che veda impegnati tutti, dagli operatori che rappresentano le imprese ai rappresentanti del governo, alle parti sociali – ha dichiarato Albanese dopo la rielezione -. Gli obiettivi del programma, quindi, non possono che essere quelli dell’economia locale, dallo sviluppo del settore artigiano, all’agricoltura al turismo senza trascurare l’industria né l’edilizia, settori in crescita ed anch’essi portatori sani di sviluppo, alle costruzioni e alla cooperazione e all’efficienza del sistema dei trasporti e dei collegamenti fisici urbani ed extra urbani e dei collegamenti informatici. Né andrà dimenticato il mondo del lavoro. La Camera di Commercio è la casa delle imprese – conclude Albanese -. Siamo qui per dare servizi e rappresentanza alle attività economiche e produttive del territorio”.

Il mese scorso il presidente della Regione, Renato Schifani, aveva emanato il decreto con l’elenco dei nomi e rappresentanze dei 25 nuovi consiglieri della Camera.

Due seggi all’agricoltura: Giovanni Fatta (agricoltura imprese Coldiretti Enna e Palermo, Upa Confagricoltura Palermo) e Prisco Lucio Sorbo (agricoltura piccole imprese Coldiretti Enna e Palermo – Upa Confagricoltura Palermo). Tre seggi all’artigianato, in rappresentanza di Casa Artigiani di Palermo, Cda di Enna, Confartigianato di Palermo ed Enna: Giuseppe la Vecchia, Maria Grazia Bonsignore e Angela Maccarrone.

Al commercio sei seggi, di cui uno per le piccole e medie imprese: Alessandro Dagnino e Fabio Gioia in rappresentanza di Confcommercio Palermo, Giuseppe Cità, Nunzio Reina e Francesca Costa per Cna Palermo, Confartigianato di Palermo ed Enna, Confesercenti Palermo ed Enna, Casa Artigiani Palermo, Cidec Palermo, Sicindustria Palermo, Salvatore Bivona per il commercio piccole imprese di Cidec Palermo, Confesercenti Palermo e Sicindustria Palermo.

La cooperazione ha un seggio: Cesare Arangio (Confcooperative Palermo e Lega Coop Palermo).

Due seggi all’industria: Alessandro Albanese (Sicindustria Palermo e Ance Palermo) e Angela Pisciotta (industria piccole imprese di Sicindustria Palermo e Ance Palermo).

Un seggio alla pesca: Patrizia Di Dio (Confcommercio Palermo).

Un seggio al turismo: Massimiliano Lombardo (Cidec, Confesercenti e Sicindustria Palermo). Un seggio a trasporti e spedizioni: Antonino Russo (Asstra Sicilia, Casa Artigiani e Cidec di Palermo, Cda Enna, Confartigianato e Sicindustria Palermo). Un seggio al credito e assicurazioni: Giovanni Tusa (Abi e Ania).

Tre seggi ai servizi alle imprese: Claudio Calò, Andrea Peria Giaconia, Ciborio Gulino, in rappresentanza di Sicindustria, Cidec, Confesercenti, Legacoop, Anec Palermo, Cda di Palermo ed Enna. Un seggio ai servizi alla persona: Maurizio Pucceri (Casa Artigiani, Cidec di Palermo, Cda Enna e Palermo, Confartigianato, Confcooperative, Confesercenti e Sicindustria di Palermo).

Un seggio alle organizzazioni sindacali Cgil Palermo, Cisl Palermo, Enna, Agrigento e Caltanissetta: Alfio Maurizio La Rosa. Un seggio alle associazioni dei consumatori Adiconsum, Adoc e Federconsumatori di Palermo: Luigi Ciotta. Un seggio per i liberi professionisti: Nicolò La Barbera (Consulta per le libere professioni).