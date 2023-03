ZES, 118 milioni da spendere in Sicilia, strategie, sviluppo, lavoro. Meeting Cisl 15 marzo con istituzioni e imprese

Le Zone economiche speciali sono nate in Sicilia tre anni fa. Il loro decollo e l’impatto su economia e territorio al centro del meeting Cisl che si terrà domani, mercoledì 15 marzo dalle 9,30 a Palermo, nell’NH Hotel.

A confrontarsi col sindacato sul presente e il futuro delle Zes siciliane, l’assessore regionale Tamajo, il presidente di Confindustria Sicilia, i commissari straordinari. E i vertici delle istituzioni di governo delle tre aree portuali dell’Isola.

Decollano le Zone economiche speciali nate in Sicilia tre anni fa su disposizioni del governo nazionale? E che impatto hanno e avranno sul tessuto sociale e dell’economia? In altre parole, i 118 milioni da spendere grazie al Pnrr nel comprensorio delle due Zes, sul fronte est e su quello ovest dell’Isola, cosa genereranno in termini di sviluppo e creazione di lavoro? Sono alcune delle domande al centro del meeting organizzato dalla Cisl regionale (“Le Zes in Sicilia: opportunità, strategie, sviluppo”), che si terrà mercoledì 15 marzo dalle 9,30 a Palermo, nell’NH Hotel (Foro Italico Umberto I, 22/B). Il sindacato si confronterà con il governo regionale e i vertici delle due Zes, del mondo delle imprese e delle istituzioni di governance delle tre aree portuali dell’Isola. In dettaglio, introdurrà i lavori Paolo Sanzaro della segreteria regionale Cisl. Interverranno: Carlo Amenta, commissario straordinario della Zes Sicilia Occidentale; Alessandro Di Graziano, commissario straordinario della Zes Sicilia Orientale; Edy Tamajo, assessore regionale delle Attività produttive; Alessandro Albanese, presidente di Confindustria Sicilia. Ancora: Pasqualino Monti, presidente dell’autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale; Francesco Di Sarcina, presidente dell’autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia Orientale. E Mario Mega, presidente dell’autorità di Sistema portuale dello Stretto. A concludere i lavori sarà Sebastiano Cappuccio, segretario generale della Cisl Sicilia.

(Nella foto di copertina: Sebastiano Cappuccio e Pasqualino Monti).