Forza Italia Palermo, Caruso ringrazia dimissionario Mineo: “Presto nuovo coordinatore cittadino”

«Nell’apprendere delle dimissioni del commissario cittadino di Palermo, l’assessore Andrea Mineo, desidero esprimergli gratitudine per il lavoro fatto e per quanto continuerà a fare all’interno del Partito e come rappresentante di Forza Italia in una amministrazione chiave come quella di Palermo».

Lo dichiara Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, dopo le dimissioni dell’assessore Andrea Mineo dall’incarico di coordinatore cittadino di Palermo.

«Nello spirito del dialogo e confronto cui voglio improntare il mio lavoro, nei prossimi giorni avrò un confronto con la deputazione palermitana e con i consiglieri comunali, dopo la quale individuerò una persona che possa svolgere l’incarico di coordinatore a Palermo, per riprendere un percorso di radicamento nel territorio e rafforzamento della presenza istituzionale di Forza Italia.»