Tutela di donne e minori nell’ambito dei procedimenti giudiziari, convegno nazionale Camera dei Deputati

Si è svolto l’8 marzo a Roma, alla Camera dei deputati, il convegno sul tema “L’esigenza di tutela di donne e minori nell’ambito dei procedimenti civili e penalI. Profili culturali, interventi normativi e aspetti psicologici della rete e degli operatori coinvolti” con la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni.

I lavori sono stati aperti dall’avv. Laura Marsala – promotrice dell’iniziativa organizzata con l’associazione Aurea Caritate presieduta da Anthea Di Benedetto – che ha ricordato quanto sia importante nella ricorrenza dell’8 marzo parlare dei traguardi e dei successi raggiunti dal mondo femminile, sottolineando l’aspetto fortemente simbolico dell’evento oltre che un dovere sociale, un atto di civiltà, per le varie e delicate tematiche affrontate.

L’auspicio è che “la tutela dei diritti della donna diventi il tema prioritario dell’agenda politica di ogni nazione”. L’avv. Marsala ha concluso ringraziando l’on. Nino Minardo per la sensibilità e la collaborazione dimostrata, e tutti coloro che hanno preso parte all’evento.

Il ministro delle Disabilità on. Alessandra Locatelli ha inviato il suo saluto, ricordando il dovere di concentrare risorse ed energie nella lotta per l’eliminazione della violenza contro le donne, con una particolare attenzione alla vulnerabilità delle donne con disabilità e, ai tanti bambini e ragazzi, anch’essi vittime, che sono costretti ad assistere alla violenza. Il costante lavoro della Polizia di Stato e delle forze dell’Ordine, ha sottolineato il ministro Locatelli, così come il lavoro dei centri antiviolenza, delle associazioni e degli operatori delle reti che sul territorio nazionale rispondono a quotidiane richieste di aiuto e disperazione ed entrano in contatto con le vittime, è davvero fondamentale.

Dopo aver ringraziato il sindacato di Polizia FSP Polizia di Stato per avere patrocinato l’evento, il segretario provinciale generale di Caltanissetta, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, l’Asp di Enna, l’Osservatorio Giuridico Italiano e il Sinalp, i lavori sono stati affidati al presidente nazionale Fsp Polizia Antonio Scolletta, che ha egregiamente moderato gli interventi. La presidente di Aurea Caritate Anthea Di Benedetto ha ricordato l’impegno che svolge l’associazione in favore di donne e minori vittime di violenza. La dott.ssa Mirella Agliastro già Giudice di Cassazione, nel presentare le novità legislative entrate in vigore con la riforma Cartabia ha parlato del fenomeno della vittimizzazione secondaria che subiscono le donne nei procedimenti che le vede coinvolte, e della necessità di acquisire per gli operatori competenze trasversali e una adeguata formazione per abbattere quegli stereotipi che non incoraggiano la vittima a presentare la denuncia. Ha presenziato ai lavori la deputata al Parlamento Europeo Annalisa Tardino, che ha inaugurato la sua importante investitura di commissario regionale della Lega in Sicilia, ricevendo gli auguri di buon lavoro per questo ruolo, per la prima volta affidato nell’Isola ad una donna. L’intervento della Europarlamentare contribuisce a mantenere alta l’attenzione in ambito europeo il tema della tutela dei diritti delle donne. Seguiti con interesse gli interventi degli avvocati Alessandro Faraci già presidente dell’Ordine degli Avvocati di Enna, che ha approfondito il tema delle condotte che integrano fattispecie criminose come il reato di stalking, della criminologa Tiziana Barrella che ha affrontato l’argomento della comunicazione non verbale, dell’avv. Angela Lo Curzio che ha parlato della tutela dei minori. Particolare attenzione hanno suscitato gli interventi della sindacalista Stella Cappelli segretaria nazionale vicario di FSP Polizia di Stato, particolarmente sensibile e attenta alla prevenzione dei fenomeni di violenza in genere che possono registrarsi già nelle relazioni tra minori, e sulla necessità di formare adeguatamente gli operatori della squadra mobile che intervengono a seguito di una chiamata di aiuto. Di seguito, Andrea Monteleone vicesegretario Nazionale del Sinalp e coordinatore della rete Zeromolestie, ha parlato dell’importanza di creare servizi adeguati alle donne e garantire pari opportunità alle donne che vogliono inserirsi nel mondo del lavoro. A dare voce al dibattito finale è stata l’avv. Michela Nacca presidente di Maison Antigone e relatrice alla conferenza Europea a Reykjavik affrontando la violenza domestica. Un dibattito che ha dato spazio anche alla toccante testimonianza di Giada Giunta che ha raccontato la sua storia di donna vittima di un sistema che le ha tolto la possibilità di vivere serenamente con il proprio figlio.

Tanti importanti contributi e spunti di riflessioni che sono stati accolti dall’on. Eliana Longi che con attenzione ha seguito i lavori del convegno, raccogliendo l’invito di portare avanti le richieste che viene dalla rete degli operatori che quotidianamente sono impegnati nell’attività di prevenzione, contrasto e supporto alle donne che vivono in una condizione di fragilità.