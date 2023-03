Imparare a scrivere un atto giuridico, 40 studenti in uno studio legale

Declinare la scrittura in tutte le sue forme: è questo l’obiettivo del progetto che ha visto protagonisti i ragazzi della 3G e della 5B del liceo linguistico che hanno avuto così l’opportunità di apprendere i segreti della scrittura giuridica, durante il laboratorio tenuto dagli avvocati Flavia Caradonna e Annalisa Franzonello del direttivo Agius.

Oltre 40 studenti del liceo linguistico Ninni Cassarà di Palermo hanno partecipato al laboratorio pratico “Come redigere atti giuridici“ del progetto “Dalla legge alla legalità” – Rapporto tra la scrittura e la professione dei giuristi, educazione alla legalità, organizzato in collaborazione con Agius, Associazione giuristi siciliani, che si è svolto all’interno dei locali dello studio legale Leone-Fell & C.

“Sono onorata di aver ospitato tantissimi studenti – commenta Floriana Barbata, socia dello studio legale Leone – Fell & C. – è stato importante non solo perché hanno potuto trascorrere una mattina all’interno di uno studio legale, ma anche perché si sono potuti cimentare nella redazione di un vero e proprio atto giuridico. Speriamo che vi siano tante altre iniziative simili che possano portare i giovini all’interno del mondo del lavoro”.

“Voler avvicinare tanti giovani al mondo dell’avvocatura e al mondo del diritto, in un momento storico in cui le iscrizioni a Giurisprudenza sono in crollo – spiega Francesco Leone, presidente Agius – è un passo importante, un dovere di tanti avvocati nei confronti dei più giovani. È nostro compito infatti trasmettere la passione per la legalità e la tutela dei diritti ai diplomandi che presto si troveranno a compiere la scelta più importante della loro vita”.