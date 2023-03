Giancarlo Giannini al CINE CT, il cinecittà impegnato nel sociale, per una masterclass sul mestiere dell’attore.

L’omaggio di Hollywood all’attore di “Mimì metallurgico ferito nell’onore” e “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto”: il 6 marzo il suo nome troverà posto nella Walk of Fame.

Giancarlo Giannini tornerà a Catania per visitare gli Studi di CINE CT, Sicily Integration Village, il cinecittà impegnato nel sociale ideato e diretto dal regista catanese Alfredo Lo Piero.

A 50 anni dall’uscita del suo “Mimì Metallurgico”, accompagnato dal suo makeup artist Pietro Tenoglio, Giannini terrà per l’occasione una masterclass dedicata al mestiere dell’attore, nella Scuola di cinema di Catania di via Caronda. Giannini sarà di ritorno da Los Angeles dove si accenderà una nuova stella per l’Italia nella Walk of Fame di Hollywood. Il 6 marzo, infatti, sul marciapiede che celebra le star dello spettacolo verrà posata la fatidica mattonella con il nome di Giancarlo Giannini. È l’omaggio di Hollywood all’attore di “Mimì metallurgico ferito nell’onore”, “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” e di molti altri classici della cinematografia italiana, era stato annunciato nel 2020.

L’attore, candidato all’Oscar per “Pasqualino Settebellezze” di Lina Wertmüller, ha dedicato questo riconoscimento proprio alla regista e amica, morta a dicembre 2021. La stessa Wertmüller è molto amata e celebrata nel cuore di Hollywood: nel 2019 aveva vinto l’Oscar per la carriera e avuto anche lei la sua stella sulla Walk of Fame.

A questa coppia artistica verrà dedicata la giornata del 3 marzo, con due proiezioni al Chinese Theatre, a due passi dal Dolby Theatre dove si assegnano gli Oscar. L’attore e doppiatore, che sarà ovviamente presente, è il sedicesimo italiano a far brillare il suo nome sul marciapiede più famoso del cinema mondiale, il secondo attore dopo Rodolfo Valentino.

Sono aperte le iscrizioni alla master class a numero chiuso. Informazioni e prenotazioni al 368 662898.