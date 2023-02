Pizzaiolo siciliano Luciano Dado nuovo Campione del Mondo di Pizza 2023

È siciliano il pizzaiolo vincitore del Campionato del Mondo di Pizza per la categoria “Pizza a Sorpresa – Mistery Box”, che si è aggiudicato anche il secondo posto nella categoria della gara di abbinamento “Pizza e Birra”, in combinazione con una birra artigianale davvero speciale prodotta in Sicilia.

Il Campionato del Mondo di Pizza-Pizza Senza Frontiere, che si è svolto nel contesto del Beer&Food Attraction a Rimini, ha visto protagonisti oltre 600 pizzaioli provenienti da tutto il mondo.

Sedici le categorie in gara: Pizza in Teglia alla romana, Pizza in Pala, Pizza Tonda al Matterello, Pizza a 4 mani, Pizza a sorpresa – Mystery box, Pizza classica, Pizza Napoletana Classica, Pizza Napoletana Contemporanea, Pizza Senza Glutine, Pizza Dessert, Pizza al Metro, Pizza e Birra, Pizza Fritta, Pizza Freestyle singola, Pizza più larga, Pizzaiolo più veloce.

La Sicilia è riuscita a ottenere successo grazie al giovane Luciano Dado, pizzaiolo di Italian Restaurant – Vizi da re di Mazara del Vallo, vincitore del primo premio nella gara di “Pizza a Sorpresa” dov’è ammessa la preparazione di una pizza classica o napoletana, con qualsiasi impasto e ad ogni concorrente viene assegnata una “mistery box” contenente gli ingredienti per gareggiare. Il concorrente è libero di utilizzare tutti gli ingredienti presenti oppure solo una parte, a propria discrezione, terminando entro 15 minuti.

“Sono felicissimo di aver ricevuto questo premio, una grande emozione che ripaga di tutti i grandi sacrifici svolti durante i diversi anni di lavoro”, ha dichiarato Luciano Dado. “Passione, amore e professionalità sono gli ingredienti principali che mi hanno ispirato, portando a questa prestigiosa gara tutti i profumi e i sapori della mia terra, secondo una tradizione rivisitata in chiave contemporanea”.

Luciano è riuscito a conquistare anche il secondo posto nella categoria della gara di abbinamento “Pizza e Birra” proponendo una rivisitazione della “rianata”, con tutti i sapori e profumi di Sicilia di prodotti di eccellenza come la Vastedda della Valle del Belìce DOP, capperi di Pantelleria e altro ancora, in abbinamento a un’altra eccellenza siciliana: la birra artigianale 91026 Factory nello stile brassicolo IPA (India Pale Ale) diventata uno dei principali simboli gastronomici di Mazara del Vallo, ideata da Giampaolo Caruso.

Le pizze di Luciano Dado si possono gustare nell’Italian Restaurant-Vizi da re, ubicato nel cuore di Mazara del Vallo, punto di riferimento gastronomico per chi ama gustare numerose eccellenze che è in grado di offrire il territorio siciliano.