Palermo, dai quartieri ai Cantieri. Sabato 18 la manifestazione organizzata dal Comune in occasione del Carnevale

«Scuole, parrocchie, associazioni culturali e sportive. Sono 83 in tutto gli enti che sabato 18 febbraio animeranno la manifestazione “Dai quartieri ai Cantieri”, organizzata dal Comune di Palermo presso i Cantieri culturali della Zisa».

«Una manifestazione di condivisione e di festa in occasione del Carnevale che coinvolge i numerosi minori provenienti da tutti i quartieri della città con laboratori, esibizioni, cultura, musica e sport – dichiarano il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore alle Politiche sociali Rosalia Pennino -. Sulla scia di quanto è stato fatto nei quartieri durante le festività natalizie, anche questo momento è finalizzato al coinvolgimento delle molteplici realtà della città. Per questa ragione, ringraziamo tutte le associazioni e i soggetti che stanno condividendo con il Comune i progetti e le iniziative di inclusione sociale, realizzati grazie all’utilizzo dei fondi della Legge 285 del 1997 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e dei fondi D. L. 73 del 2022 art 39 (Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà».

L’Amat metterà a disposizione nella mattinata di sabato alcuni scuolabus presso i centri commerciali Forum e Conca d’Oro e nel quartiere Arenella, che li condurranno presso i Cantieri culturali della Zisa.