Palermo, chiusura pronto soccorso ospedale Cervello, Puma chiede intervento all’assessore regionale alla Salute e alla direzione dell’Asp

Allarme per l’ipotesi di chiudere il pronto soccorso dell’ospedale Cervello e dirottare l’utenza a Villa Sofia, se confermata, creerebbe un enorme caos e innumerevoli disagi. Tutte le aree di emergenza dell’isola sono in crisi per carenza di personale e di sicurezza, come testimoniano le numerose e sempre più frequenti aggressioni al personale.