Amp Isola di Ustica al Bit di Milano per il turismo sostenibile: bellezze naturali da condividere ma che è necessario preservare

Si conclude con un bilancio positivo la partecipazione dell’AMP Isola di Ustica alla 43ª edizione della Borsa Internazionale del Turismo di Milano, dopo alcuni anni di assenza.

L’Area Marina Protetta di cui il Comune di Ustica è l’ente gestore, ha portato avanti un messaggio incentrato sul turismo sostenibile, strategia fondamentale per il prossimo futuro.

Scelta inevitabile per un territorio in cui oltre alla riserva marina, insiste una Riserva Naturale Orientata, veri scrigni di biodiversità. “Secondo i principi del turismo sostenibile – afferma il direttore dell’Area marina protetta Davide Bruno – è possibile mantenere un equilibrio tra la bellezza della condivisione delle proprie “ricchezze locali” con il mondo e la necessità di preservarle per le generazioni future”. Il turismo ad Ustica non può e non potrà mai essere sinonimo di inquinamento, degrado ambientale e turismo di massa, non ce lo possiamo permettere. Il turista per noi deve essere un ospite consapevole – aggiunge Bruno – ed è colui che contribuisce a preservare e sostenere la cultura e le bellezze naturali della nostra isola, gustando con tutti i sensi le nostre eccellenze ma con attenzione e rispetto. Questi tre giorni sono stati intensi ed utili per programmare un turismo sostenibile per i prossimi anni coinvolgendo tutti gli operatori locali – conclude – nella consapevolezza che quest’asset ha un’importanza davvero strategica nell’economia di un territorio ma senza limitarsi a soltanto 3/4 mesi l’anno”.

(Da sinistra Salvatore Livreri Console, direttore dell’Area Marina Protetta Isole Egadi e il direttore dell’Amp Isola di Ustica Davide Bruno)