La Canottieri TeLiMar conquista 8 medaglie Special alla D’Inverno sul Po

Da Torino a Palermo con 10 medaglie. Inizia così la stagione remiera della Canottieri TeLiMar, impegnata questo fine settimana nella 40ª edizione della gran fondo D’Inverno sul Po.

Incetta di Ori e Argenti per il team pararowing, che conquista al sabato la vittoria in acqua con il 4GiG di Valeria Galioto e Nicolò Fiorentino con partner Ionut Brinza e Manuela Militello, e con il 4GiG di Riccardo Venturella e Alessandro Aiello, con partner Yunieldis Martinez e Maddalena Aiello.

Gradino più alto del podio anche nei due doppi Canoe di Kevin Esposito con partner Brinza e di Luca Mammana, con partner Martinez. Piazzamento d’onore per il doppio Canoe di Fabio Leto, con partner Martinez.

Oggi, invece, nelle prove indoor individuali da 1 minuto, Oro per Alessandro Aiello e Argento per Riccardo Venturella e Kevin Esposito.

Tra i Master, ieri vittoria per Carmelo Genuardi, nel Singolo G, e terzo posto per Silvia Sciortino e Maria Luisa Scozzola nel Doppio E. Oggi, invece, Bronzo per il Quattro di coppia U43 femminile composto da Alessia Moschitta, Maria Scalici, Alessandra Gibbardo e l’atleta del Thalatta Sc Flavia Calabrò.

Tanta esperienza, invece, per Nicolò Caltabellotta, ieri ottavo nel Doppio U19 con un atleta della Pro Monopoli, e per Beatrice Schillaci, arrivata oggi quinta nel Quattro di coppia U23 del Cus Palermo.

“Nonostante il freddo, i ragazzi come sempre sono stati contentissimi dei loro risultati e si sono divertiti molto – commenta Ionut Brinza, allenatore del team Special Olympics della Canottieri TeLiMar -. Alessandro Aiello al remoergometro ha saputo sfruttare la sua esperienza, superando l’avversario negli ultimi 5 secondi e prendendosi, così, la medaglia d’oro. Kevin Esposito, invece, alla sua prima gara, si è fatto raggiungere proprio gli ultimi due secondi, ma è un Argento davvero meritato. Tra le emozioni che difficilmente dimenticheremo, c’è la felicità di Luca Mammana, che dopo aver vinto la sua prima medaglia d’oro in barca, si è messo a correre a destra e manca per venire ad abbracciare tutti”.