Arenella, Puma segnala ancora interventi urgenti contro il degrado e le discariche abusive

Palermo, il consigliere comunale Natale Puma segnala che nella borgata marinara dell’Arenella sono state abbandonate due auto sulla spiaggia, una terza nel nuovo scalo. Andrebbero tutte rimosse immediatamente, perché stanno diventando ricettacolo di ogni sorta di rifiuto.

Nel nuovo scalo dell’Arenella, come descritto dall’immagine di copertina, altra situazione di degrado opera di alcuni incivili. Di fronte la discarica c’è una telecamera da cui, controllando le registrazioni, potere risalire agli autori.

Con l’auspicio che, per la sicurezza sanitaria e il decoro, la Rap rimuova al più presto i rifiuti, e l’invito alla polizia municipale e alla capitaneria di adoperarsi al massimo per multare gli incivili.