Alta formazione dedicata alla vela, al via a Palermo “Next Generation Foil Academy” powered by Luna Rossa

Volare sull’acqua. Sedici atleti under 21 avranno la possibilità di accrescere le abilità marinaresche e di prendere confidenza con le alte velocità delle imbarcazioni di nuova generazione (IQFoil, Wingfoil, Waszp, Skeeta).

L’obiettivo principale dell’iniziativa è di dare vita ad un evento formativo di eccellenza per nuove generazioni di talenti dell’intero movimento volitivo italiano.

Approda a Palermo il programma Next Generation Foil Academy Powered by Luna Rossa. Per tre fine settimana a partire da questo, poi dal 10 al 12 e dal 17 al 19 febbraio, i migliori velisti under 21 avranno la possibilità di accrescere le proprie abilità marinaresche e di prendere confidenza con le alte velocità delle imbarcazioni di nuova generazione IQFoil, Wingfoil, Waszp e Skeeta.

Ad ospitare le esercitazioni in mare il Circolo Velico di Sferracavallo. Coinvolti nell’iniziativa organizzata dalla VII Zona della Federazione Italiana Vela anche il Circolo della Vela Sicilia e il Club Canottieri Roggero di Lauria. A seguire sul campo i lavori la campionessa olimpica, direttore tecnico giovanile della Federazione Italiana Vela e responsabile del programma Next Generation Foil Academy Powered by Luna Rossa, Alessandra Sensini. Il programma è stato presentato all’Ex Real Fonderia alla Cala. L’obiettivo principale dell’iniziativa è di dare vita ad un movimento che sia formativo per nuove generazioni di talenti e di velisti italiani.

“Un velista deve essere un velista a 360 gradi – dice Alessandra Sensini – deve sapere andare su qualsiasi mezzo e siamo qua per affinare la preparazione dei ragazzi. Siamo certi che l’accademia avrà successo anche a Palermo come è stato nelle altre tappe toccate dalla federazione. Dopo tre settimane a Marina di Ragusa anche qui a Sferracavallo abbiamo la possibilità di portare tanti ragazzi a navigare sul foil con derive Waszp e Skeeta, ma anche con le tavole IQFoil e Wingfoil: un po’ tutte le discipline più giovani che portiamo in giro per l’Italia in un container che si sposta per le varie tappe. Il progetto permette ai ragazzi di navigare e imparare e al tempo stesso di farlo insieme ai loro tecnici che li affiancano non soltanto durante gli allenamenti periodici, ma anche durante le settimane di attività dell’Academy”.

I tecnici federali impegnati durante il lavoro del Next Generation Foil Academy Powered by Luna Rossa sono Leonardo Zaggia, Francesco Bonvino e dalla prossima settimana Daniel Loperfido.

Per il presidente della VII Zona Francesco Zappulla si tratta di una grossa opportunità per tutto il movimento velistico. “La Next Generation Foil Academy Powered by Luna Rossa è a Palermo – dice Zappulla – per consentire ai nostri ragazzi di volare sull’acqua. È il momento della vela del futuro e noi come VII Zona Fiv siamo sempre presenti e sempre davanti, pronti a impegnarci in progetti d’avanguardia. Ringraziamo la Federazione per questa grande opportunità che ci viene data, un’opportunità che consente ai nostri ragazzi di provare queste nuove imbarcazioni e ai nostri tecnici di cominciare a lavorare per preparare la nuova generazione di atleti e di velisti che rappresenteranno il futuro della nostra vela”.

Campo di allenamento per tecnici e ragazzi è il Circolo Velico di Sferracavallo. “Siamo orgogliosi di mettere a disposizione della Fiv il circolo per le attività previste dal programma – dice il presidente del Circolo Velico Sferracavallo Giuseppe Giunchiglia – siamo sempre molto attenti alla crescita e al lavoro del settore giovanile e siamo orgogliosi che, di anno in anno, la lista degli appuntamenti sportivi presso il nostro Circolo diventi sempre più lunga, prova tangibile della fiducia che viene riposta in noi dalla Federazione Italiana Vela, dalla VII Zona, dai direttivi delle diverse classi veliche, dai genitori e dalla flotta di giovani velisti italiani”.

Di fondamentale importanza la partnership con Luna Rossa. “L’obiettivo – spiega il presidente del Circolo della Vela Sicilia Agostino Randazzo che con Luna Rossa ha lanciato per la quarta volta la sfida alla Coppa America – è quello di costruire i velisti del futuro che magari avranno l’opportunità di gareggiare a bordo di Luna Rossa nelle prossime edizioni della Coppa America. Luna Rossa è attenta al movimento giovanile e siamo felici che lo sia anche la federazione con questo programma, soprattutto adesso che la Coppa America si apre ai giovani e alle donne con la Youth America’s Cup e la Women’s America’s Cup”.

Non solo preparazione sul campo ma anche momenti di formazione teorica. “La settimana prossima – spiega il presidente del Club Canottieri Roggero di Lauria Andrea Vitale – saremo felici di ospitare la parte formativa del Next Generation Foil Academy Powered by Luna Rossa. Nel nostro circolo terremo un corso di alta formazione riservato a tecnici e velisti per entrare meglio nelle dinamiche del progetto federale e soprattutto nel funzionamento di quella che già oggi sembra proprio la vela del futuro”.

(Nella foto di copertina, Alessandra Sensini e Francesco Zappulla. In basso, giovani velisti a Sferracavallo).