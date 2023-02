Mazzarrà, 999mila euro dal Pnrr per lavori sicurezza idrogeologica. Pietrafitta: “Cunettone, si porta a compimento una cattedrale nel deserto”

I lavori di completamento e messa in sicurezza elimineranno a monte il rischio di alluvione e si eviteranno disagi e pericoli in previsione di possibili nubifragi

Nell’ambito del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Comune di Mazzarrà Sant’Andrea è riuscito ad ottenere un finanziamento di quasi 999 mila euro per lavori di consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico a protezione dell’abitato in corrispondenza della SS185.

Si interverrà sul cosiddetto “cunettone” – lasciato incompleto negli anni 90 e risultato intasato – realizzando una nuova condotta. In questo modo sarà eliminato a monte il rischio di alluvione e si eviteranno disagi e pericoli in previsione di possibili nubifragi, purtroppo sempre più frequenti sul nostro territorio.

I lavori saranno eseguiti dalla ditta Aveni srl di Barcellona Pozzo di Gotto. Responsabile del Procedimento è l’architetto Nadia Lupica Spagnolo. Progettista e coordinatore sicurezza in fase di progettazione è l’ingegnere Giuseppe Di Dio. Direttore dei lavori e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione è invece l’ingegnere Domenico Isgrò. L’importo dell’intervento già partito a dicembre è di euro 587.733,01, più euro 8.615,65 di oneri di sicurezza. La consegna dei lavori è prevista per il prossimo 3 luglio.

“Con questo intervento mettiamo al sicuro il centro abitato da possibili sgradite sorprese derivanti da fenomeni atmosferici che, purtroppo, dalle nostre parti si verificano con sempre maggiore frequenza – ha affermato il sindaco Carmelo Pietrafitta – Sono felicissimo di avere portato a compimento quella che era una autentica cattedrale nel deserto. La sicurezza del nostro territorio è uno degli aspetti sui quali, fin da subito, la mia amministrazione si è impegnata. Continueremo a farlo, convinti che ancora tanto ci sia da realizzare a difesa del territorio”.