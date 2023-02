Formazione. “Greenland”, nuove opportunità di lavoro per neet e donne attraverso la sostenibilità ambientale, previste borse di studio

Partite le selezioni per un corso di formazione gratuito aperto a 250 neet e donne su ambiente e riciclo

L’inziativa è dedicata a giovani fino a 29 anni che non seguono alcun corso d’istruzione e formazione e non svolgono attività lavorativa (neet) e donne in cerca di occupazione di tutte le età.

Il progetto GREENLAND nasce per fornire competenze legate alla Economia Verde ed Economia Circolare, due modelli economici basati sul binomio “sviluppo economico e sostenibilità ambientale”, nonché elementi di punta delle politiche dell’Unione Europea (UE) dei prossimi anni per la creazione di nuovi posti di lavoro.

Due le fasi della formazione. La prima fase è online e basata sull’apprendimento individuale di competenze di base utili per l’inserimento lavorativo nell’economia verde e circolare. A conclusione viene rilasciato un attestato di frequenza (E-Portfolio certificato dal Progetto). Nella seconda fase, attraverso un sistema di valutazione, per 60 partecipanti è previsto un training formativo di una settimana in aziende operanti in Sicilia.

Un’ulteriore selezione di 15 partecipanti avrà infine la possibilità di svolgere un tirocinio, con contributo spese (grant), di 20 giorni in una di queste aziende o in un’azienda di uno dei Paesi partner di progetto (Libano, Giordania, Egitto, Palestina, Portogallo, Grecia), per future assunzioni presso aziende siciliane.

La Sicilia è impegnata in prima persona attraverso l’associazione ARCES. Il progetto è coordinato dal Dipartimento programmazione comunitaria della Regione Calabria e finanziato dall’Unione Europea attraverso il Programma ENI CBC MED 2014-2020.

“Vogliamo scommettere sui giovani e le donne della nostra terra – afferma il direttore di ARCES Giuseppe Rallo – per concorrere a costruire insieme un presente e soprattutto un futuro per tutti i giovani e le donne della Sicilia, il progetto Greenland rappresenta una grande opportunità per tante persone i cerca di nuovi e innovativi sbocchi lavorativi”.

ARCES – dice Alessandro Pernice, project manager – da sempre è alla ricerca di proposte formative che puntano a proiettare i giovani verso soluzioni stimolanti, questo progetto, che sta beneficiando del sostegno dell’UE continua a dimostrare sensibilità nei confronti del territorio e a questo ci ispireremo anche per le prossime attività di formazione.”

Per saperne di più sul progetto

Per info sul Corso: greenlandproject.enicbcmed@gmail.com

+39 091 346629

Scarica il modulo di partecipazione