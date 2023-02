Fotografia. “Memorie di vagabondaggi”, mostra di Martino Zummo. Collettivof, Archivio storico di Palermo

Mostra antologica che raccoglie trenta fotografie in bianco e nero che Zummo ha realizzato nell’arco di una trentina d’anni, vagabondando per il Mediterraneo.

Sabato 4 febbraio 2023, presso l’Archivio Storico del Comune di Palermo, alle ore 17.30, si inaugura la mostra fotografica di Martino Zummo dal titolo Memorie di vagabondaggi.

Questa è la prima di una rassegna di sei, organizzate e curate da Collettivof – www.collettivof.com – che saranno programmate nel corso dell’intero anno.

Si tratta di una mostra antologica che raccoglie le fotografie che Zummo ha realizzato nell’arco di una trentina d’anni, vagabondando per il Mediterraneo che è, per lui, una prolifica, infinita fonte di ispirazione.

Le stampe sono trenta, in bianco e nero e, per lo più, vintage.

Collettivof si è impegnato nella realizzazione di esposizioni fotografiche che ospitino al loro interno anche dei momenti di riflessione, guidati di volta in volta da esperti competenti, in modo da coniugare l’emozione per l’esperienza della fruizione e l’analisi che si può far derivare dai temi affrontati dai diversi autori. Nel caso della mostra di Martino Zummo, sabato 11 febbraio alle ore 17.30, sempre presso l’Archivio Storico, interverrà il giornalista Mario Azzolini.

La mostra resterà visitabile fino al 18 febbraio, dal lunedì al venerdì tra le 9.00 e le 13.00, il mercoledì dalle 9.00 alle 17.00, il sabato e la domenica tra le 10.00 e le 17.00. Ingresso libero.