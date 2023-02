Pallanuoto. TeLiMar Palermo batte in casa Anzio Waterpolis 17-11

Vittoria netta per il TeLiMar nel primo turno del girone di ritorno serie A1. Nella vasca scoperta della piscina Olimpica comunale di Palermo, il Club dell’Addaura batte l’Anzio Waterpolis 17-11.

Ci vuole poco più di un tempo per iniziare ad aumentare il gap con gli avversari, che danno comunque del filo da torcere agli uomini di Baldineti fino a metà del terzo parziale. Poi, i ragazzi del presidente Giliberti allungano definitivamente, mettendo al sicuro il risultato.

«Oggi siamo stati bravi, tanti gol e superiorità giocate quasi tutte bene – commenta l’allenatore Gu Baldineti -. Dalla prossima partita entrerà come secondo portiere Washburn. Ricciardello è un ragazzo d’oro e ci ha veramente dato, ci sta dando e ci darà una grande mano per gli allenamenti e per tutto. Farlo debuttare oggi era una giusta ricompensa».

Marcello Giliberti, presidente TeLiMar: «Netta vittoria contro l’Anzio al termine di un match il cui esito non è mai stato messo in discussione, grazie ad una buona prova corale dell’intera squadra. Conclamiamo così il nostro quarto posto in classifica, ed affrontiamo con grande carica la trasferta di mercoledì che giocheremo nella piscina di Nesima, a Catania, dove andrà in scena il derby di ritorno contro l’Ortigia. Saremo probabilmente al gran completo e rientrerà come secondo portiere Willy Washburn. Il pronostico è tutto a favore dei nostri avversari, che stanno disputando un campionato straordinario, ma noi ce la metteremo tutta per rendere loro la vita quanto più difficile possibile».

