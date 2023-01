Tamajo: «Sburocratizzare». Iniziato da Catania e Messina il confronto con le imprese nelle nove Camere di commercio della Sicilia

Giro della Sicilia con tappa nelle sedi delle Camere di Commercio per l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo.

L’obiettivo è incontrare gli imprenditori dell’Isola e presentare i bandi regionali Bonus Energia e Ripresa Sicilia, due misure messe in campo dal governo Schifani per sostenere le esigenze delle aziende siciliane.

«Abbiamo avviato oggi questo tour presso le Camere di commercio della Sicilia con la volontà di creare un rapporto di confronto con le associazioni di categoria – ha detto l’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo -. Vogliamo portare avanti una politica dove la parola chiave è sburocratizzazione, per questo si rende necessario creare un percorso di ascolto e di crescita in linea con le esigenze degli addetti ai lavori sul territorio dell’Isola».

«Il tour è propedeutico innanzitutto per conoscere le istanze e i problemi del territorio attraverso il dialogo con gli imprenditori e le parti sociali – dice l’assessore Tamajo – e per dare inoltre massima diffusione ai contenuti dei due importanti bandi disposti dal mio dipartimento. Un’occasione di sviluppo per supportare il più possibile le imprese attraverso strumenti finanziari in grado di aumentare la capacità di competere nel mercato globale».

«La grande partecipazione a Catania e a Messina testimonia la volontà di voler creare un confronto necessario per portare avanti le numerose istanze, far sì che la Sicilia diventi sempre più attrattiva e che gli imprenditori possano velocemente portare avanti i loro progetti», conclude l’assessore.

Prossima tappa del tour mercoledì 1 febbraio alla Camera di Commercio di Palermo.

Di seguito il calendario dei prossimi incontri nelle province:

– 01/02/2023 ore 10 CCIAA Palermo

– 02/02/2023 ore 11 CCIAA Siracusa

– 02/02/2023 ore 17 CCIAA Ragusa

– 07/02/2023 ore 17 CCIAA Trapani

– 09/02/2023 ore 11 CCIAA Enna

– 09/02/2023 ore 17 CCIAA Caltanissetta

– 16/02/2023 ore 11.30 CCIAA Agrigento