Morte di Gregory Bongiorno, il cordoglio dei rappresentanti delle istituzioni, del mondo delle imprese e del lavoro in Sicilia

Gregory Bongiorno, presidente di Sicindustria, già presidente di Confindustria Trapani, 47 anni, è morto ieri per un arresto cardiaco nella sua abitazione a Castellammare del Golfo, Trapani. Lascia la moglie e due figli.

Dal 2021 Bongiorno guidava Sicindustria, l’associazione che comprende le imprese del sistema confindustriale siciliano delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa e Trapani.

Numerose le espressioni di cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore siciliano, amministratore delegato dell’Agesp, azienda del settore ambientale che si occupa di raccolta e trasporto di rifiuti e altri servizi pubblici di igiene urbana. Bongiorno, attivo in diversi altri settori, era vicepresidente nazionale vicario dell’associazione di categoria Confindustria Cisambiente e faceva parte del Comitato credito e finanza di Confindustria nazionale.

Riportiamo solo alcune delle testimonianze istituzionali, del mondo delle imprese e del lavoro sulla figura dell’industriale e di apprezzamento del suo operato.

Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana: «Brillante imprenditore, Bongiorno è stato apprezzato per il suo impegno negli organismi di categoria al servizio dei colleghi».

Antonello Cracolici, presidente della commissione regionale Antimafia: «Persona perbene ed imprenditore serio che con il suo impegno anche all’interno di Sicindustria, ed il suo coraggio nel denunciare tentativi di estorsione, ha saputo dare un nuovo impulso all’attività imprenditoriale in Sicilia».

Roberto Lagalla, sindaco di Palermo : «La prematura scomparsa del presidente di Sicindustria Gregory Bongiorno lascia sgomenti. Un grande vuoto per l’industria siciliana. Il mio ricordo personale è legato a un imprenditore che ha impiegato tutte le sue forze per rilanciare un mondo dell’impresa affinché fosse più sano e più moderno».

Michele Cappadona, presidente regionale dell’Associazione Generale delle Cooperative Italiane-AGCI Sicilia. «Persona brillante e preparata di cui rimpiangiamo la perdita per l’impegno a servizio del contesto produttivo siciliano, ricordando la sua preparazione, professionalità e garbata serietà. Le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici e colleghi che ne hanno apprezzato l’opera e stimato l’umanità».

Santo Cutrone, presidente Ance Sicilia: «Con lui perdiamo non solo un grande amico, ma anche un giovane imprenditore che con preparazione, impegno, professionalità ed estrema serietà ha saputo dimostrare che anche in un settore delicato come quello ambientale è possibile operare con efficienza e trasparenza puntando su innovazione, tecnologia e merito. Lo ricorderemo soprattutto per avere generosamente accolto la richiesta del sistema di accettare una sfida che appariva assai impegnativa: guidare la svolta di Sicindustria, nella quale ha riunito i migliori e ha saputo riaccendere entusiasmo e spirito associativo aggregando, stimolando e promuovendo ogni iniziativa utile all’affermazione delle eccellenze del made in Sicily nel mondo. In questo impegno di rappresentanza delle istanze del mondo economico, da vero leader non si è mai sottratto alla critica costruttiva nei confronti della politica e dello stesso sistema imprenditoriale, convinto com’era che solo riformando e innovando le istituzioni e il mondo produttivo sarebbe stato possibile assicurare un futuro alle nuove generazioni. E per queste sue idee non smetteremo mai di ringraziarlo».

Sebastiano Cappuccio, segretario della Cisl Sicilia: « Il sindacato perde un interlocutore attento. La Sicilia un imprenditore preparato e una persona perbene». Leonardo La Piana, segretario generale Cisl Palermo Trapani : «Sempre attento alle dinamiche relazionali con le parti sociali».

Luisella Lionti, segretaria generale della Uil Sicilia: «Ci lascia un uomo perbene e rispettoso del ruolo e delle organizzazioni sindacali».

Liria Canzoneri, segretaria generale della Cgil di Trapani: «Con Gregory Bongiorno va via un imprenditore onesto che, denunciando e facendo arrestare coloro che gli avevano chiesto il pizzo, ha permeato la sua attività sul rispetto della legalità e sulla costante affermazione di essa».

Salvatore Ombra, presidente Airgest: «Gregory Bongiorno solo pochi giorni fa, è stato presente all’assemblea che mi ha confermato alla guida di Airgest, rappresentando la fiducia di Confindustria per il lavoro fatto insieme fino ad oggi. Uomo garbato, elegante e grande professionista era sempre pronto ad offrire un consiglio e il suo supporto per il bene dell’aeroporto e del nostro territorio. Lascia un ricordo indelebile».

Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’ANCI-Associazione dei comuni siciliani: «Un brillante imprenditore che ha saputo lavorare con grande impegno per lo sviluppo della nostra Regione».

Nino Carlino, presidente del Distretto della Pesca: «Uomo serio e di grandi valori, innamorato del proprio territorio, amico del Distretto e del Blue Sea Land, lascia un grande vuoto in chi lo ha conosciuto».