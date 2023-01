Pallanuoto A1. Telimar Palermo batte a Roma la Distretti Ecologici

Vittoria meritata del TeLiMar nel difficile campo del Polo Natatorio di Ostia.

Nella dodicesima giornata del Campionato di A1, i grintosi padroni di casa della Distretti Ecologici Nuoto Roma vendono cara la pelle, restando in partita sino alla fine. Il risultato è 10-8 per il team di Gu Baldineti, che sabato affronterà in casa la Rari Nantes Savona nell’ultimo turno del girone di andata.

Grande la prestazione del portiere Egon Jurisic, sottolineata dal tecnico Gu Baldineti: “Complimenti al nostro portiere Jurisic che ha parato in tre situazioni un 1vs0, oltre che un rigore”.

Marcello Giliberti, presidente TeLiMar: «Partita combattutissima e vittoria meritata, quella che abbiamo conquistato nella difficile vasca di Ostia, contro una squadra forte, resiliente, con giocatori fra i più talentuosi d’Italia, ben allenati da Maurizio Mirarchi. Siamo partiti forte e, seppur raggiunti in più occasioni, abbiamo sempre avuto la capacità per riandare avanti e chiudere il match sopra di due. Tanti gli errori commessi da una parte e dall’altra, ma alla fine credo che il risultato sia rispondente ai valori espressi in acqua. Restiamo, così, in alto in classifica ed arriviamo ad affrontare ben carichi il Savona nell’imminente match casalingo di sabato, sapendo bene che è una partita che vale tantissimo in ottica accesso ai play off Scudetto».