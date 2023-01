Scuolabus Palermo. Sicurezza presso scuola elementare Marabitti. Natale Puma: “Occorre presenza Polizia Municipale”

Servizio Scuolabus nel giorno di mercato rionale: assicurare la normale necessaria sicurezza dei bambini con la presenza della Polizia Municipale.



Nell’Ottava Circoscrizione di Palermo, in via Cimbali, angolo via Spedalieri, c’è la scuola elementare Marabitti. Ogni giorno uno scuolabus porta gli alunni dalla scuola Luigi Rizzo alla scuola Ignazio Marabitti, entrambi plessi dell’istituto comprensivo statale “Karol Wojtyla – Arenella”.

«Quando il venerdì nelle adiacenze del Marabitti si svolge il mercato rionale – spiega il consigliere comunale Natale Puma – le operazioni di trasporto degli studenti all’ingresso e all’uscita della scuola avvengono con non poca fatica e aspetti che rischiano di mettere in pericolo l’incolumità dei bambini. La presenza della Polizia Municipale – dichiara Puma – potrebbe garantire che il servizio di scuolabus possa essere svolto normalmente e in tutta sicurezza».