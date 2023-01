Elezioni Ordine Avvocati di Palermo, eletti tutti i candidati di Agius

A scrutinio concluso, tra i 16 eletti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, figurano tutti e quattro i candidati di Agius, l’Associazione giuristi siciliani, unica associazione che ha ottenuto l’elezione di tutti i propri candidati. Risultano dunque eletti Giuseppe Siino con 1231 voti, Antonio Rizzuto con 1121, Valentina Li Mandri con 1031 e Gabriella Saia con 873 voti.

Siino e Rizzuto, che si sono piazzati rispettivamente al terzo e quarto posto, sono al secondo mandato, mentre Li Mandri è la prima delle donne elette.

“Siamo orgogliosi del risultato raggiunto – spiega Francesco Leone, presidente di Agius – perché è la conferma di percorso condiviso, di un lavoro di squadra, che ha permesso ai nostri candidati di centrare l’obiettivo. Un grandissimo risultato per un’associazione formata da tanti giovani, ma anche da colleghi di esperienza, che premia la scelta di candidare in egual numero donne e uomini e la volontà di portare in consiglio nuove energie. Con la riconferma di Siino e Rizzuto abbiamo la certezza di proseguire il percorso avviato durante lo scorso mandato. Ringraziamo il presidente uscente, Antonello Armetta, – conclude Leone – che pur non potendosi ricandidare, non ha fatto mancare il suo appoggio”.