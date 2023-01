Cobas/Codir all’assessore Messina: rinnovo contratti regionali, riattivare l’ARAN Sicilia e normalizzare il Fondo Pensioni, commissariato da 5 anni

Regione, l’assessore alla Funzione Pubblica incontra i sindacati. Il Cobas/Codir: “Riclassificare personale e nuovi contratti di lavoro per una nuova pubblica amministrazione siciliana.”

“Riclassificare tutto il personale e dirigenza per una nuova pubblica amministrazione siciliana, restituendo al contempo anche dignità al trattamento giuridico ed economico, recuperando il terreno perduto con quanto si è fatto a livello nazionale”.

Questo in sintesi l’intervento di Dario Matranga e Marcello Minio, segretari generali del Cobas/Codir che, oggi, hanno incontrato insieme a tutte le organizzazioni sindacali l’assessore regionale della Funzione Pubblica, Andrea Messina, nei locali di viale della Regione Siciliana.

“Prendiamo atto, finalmente, della dichiarazione dell’assessore che rappresenta un cambio di passo rispetto al precedente governo – sottolineano Marcello Minio e Dario Matranga – per una nuova politica in termini di dialogo e di apertura sulle questioni rappresentate dal sindacato e chiediamo l’immediata ripartenza di un serrato confronto per trovare soluzioni – attraverso nuove direttive del governo regionale – finalizzate al valore del lavoro svolto dai circa diecimila addetti, nella direzione della qualità che la pubblica amministrazione deve esprimere per consentire a tutti i cittadini di potere vivere e lavorare in una Sicilia diversa dall’attuale. Oltre al tema portante della riclassificazione e del rinnovo dei contratti economici, abbiamo focalizzato sulla necessità di riattivare immediatamente l’ARAN Sicilia e di restituire normalità alla gestione del Fondo Pensioni Sicilia che gestisce 1,5 miliardi circa di fondi pensionistici e che è stato commissariato da 5 anni dai precedenti governi sia nel C.di A., sia negli organi di revisione dei conti, sia negli organi di vigilanza”.