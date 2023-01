Aggressioni al personale ospedaliero nella città di Palermo, l’ultima all’Ospedale dei bambini

Si moltiplicano a Palermo le aggressioni agli operatori ospedalieri.

L’ultimo atto di violenza lunedì, contro un infermiere ed una guardia giurata, all’Ospedale dei bambini “Di Gristina”.

«Se da un lato l’utenza spesso è lasciata per molte ore ad aspettare, con attese interminabili, mai si dovrà scadere nella violenza né fisica né psicologica», dichiara il consigliere comunale Natale Puma. «D’altra parte, la carenza di personale, i turni prolungati e la tensione con cui gli operatori sono costretti ad affrontare il proprio lavoro è tale da farli sentire costantemente sul fronte in prima linea. Bisogna potenziare, sul territorio, i punti di pronto soccorso, alleggerirne le criticità e cominciare ad assumere personale oss, infermieristico e medico. Inoltre, spesso una sola guardia giurata non basta a fermare la moltitudine dei familiari. Il potenziamento della sicurezza sostiene una buona sanità in quanto consente di operare in tutta tranquillità».