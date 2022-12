Evento Porto&Riporto al Mercure il 30 dicembre: biscotti gratis a tutti i bambini che porteranno un libro usato

Biscotti gratis e libri per i saluti di fine anno il 30 dicembre 2022 a partire dalle 9.00 nella saletta di Porto&Riporto all’hotel Mercure di via Mariano Stabile di Palermo.

I pasticceri dell’albergo offriranno biscotti gratis a tutti i bambini che porteranno un libro di fiabe usato.

L’iniziativa di Porto&Riporto, avviata da oltre un decennio, vuole promuovere la lettura tramite lo scambio dei libri usati, dove tutti i partecipanti riceveranno dei nuovi libri, donati da alcune case editrici, e biscotti gratis per i bambini.

I libri raccolti faranno parte della Biblioteca della nuova saletta di lettura creata all’interno della struttura alberghiera.

“Abbiamo subito sposato il progetto per la promozione della lettura – dichiara Andrea Stancato direttore e responsabile della catena di alberghi per la Sicilia – in particolare perché vengono coinvolti i bambini, futuri promotori culturali della nostra terra. Abbiamo giàraccolto un migliaio di libri lasciati dai tanti turisti che passano dal Mercure ed è per questo che pensiamo di portare l’evento anche nella nostra struttura di Taormina.”