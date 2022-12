Regolamento dehors Palermo, Puma: “Semplificazione, decoro, legalità”

Approvato nuovo regolamento per la concessione del suolo pubblico da parte del Comune di Palermo agli esercenti per i cosiddetti dehors, gli spazi all’aperto attrezzati con sedie e tavoli per la somministrazione di cibo e bevande, caratteristici di bar e di ristoranti.

Soddisfazione espressa da Natale Puma: “Nel tardo pomeriggio di oggi il Consiglio comunale, all’unanimità, ha approvato il regolamento sui dehors. Con questo provvedimento si assicurano certezze agli imprenditori, decoro alla città, rispetto per i residenti. Un’iniziativa attesa da anni – sottolinea il consigliere Puma -. Procediamo a piccoli passi verso la normalità”.

Il provvedimento presenta una maggiore chiarezza normativa e semplificazione burocratica verso gli esercenti sul rinnovo delle concessioni e sulle nuove istanze, con la possibilità di avviare l’attività subito dopo aver presentato la richiesta di installazione di dehors. Si è prestata attenzione al rispetto delle esigenze dei residenti e alla legalità, soprattutto nelle aree della movida, con una maggiore severità delle sanzioni in caso di violazioni.