Natale Puma: Sbloccati 81 milioni per i Cantieri Navali, lavoro a Palermo per altri 4 mila operai

Lo sblocco dei fondi per il completamento del bacino di carenaggio da 150 mila tonnellate del Cantiere Navale di Palermo, atteso da quarant’anni, consentirà di tornare a costruire intere navi da crociera.

«Esprimo grande apprezzamento per lo sblocco degli 81 milioni da parte dei ministeri dell’Economia e delle Infrastrutture – dichiara Natale Puma, consigliere comunale di Palermo -. Ringrazio Pasqualino Monti per l’eccellente lavoro nella qualità di presidente dell’autorità di sistema portuale Sicilia Occidentale, anche nei confronti del Cantiere Navale di Palermo. Ciò consentirà di rifare il bacino di 150 mila tonnellate e quindi di poter costruire intere navi da crociera, dando enorme impulso all’attività cantieristica palermitana che potrà cosi fare da volano all’ economia cittadina. Anche la scuola e la formazione siano pronte ad affrontare la sfida e non si facciano trovare impreparate in questa grande opportunità di lavoro e di crescita sociale ed economica».