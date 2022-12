Pallanuoto. Il TeLiMar Palermo batte l’Iren Genova Quinto 11-4, nella settima giornata di serie A1

Marcello Giliberti: «Grande soddisfazione per questo momento positivo. I problemi sono non pochi, fra la tribuna dell’impianto ancora senza agibilità e la vasca coperta con funzionalità discontinua».

«Ora guardiamo avanti con grande ottimismo verso la trasferta infrasettimanale, il derby contro la Nuoto Catania – continua Giliberti -. Poi, sabato prossimo ci aspetta il big match con la Pallanuoto Trieste in casa. Stiamo lavorando per proseguire questo percorso importante, col quale stiamo lanciando sempre più Palermo in alto».

Grande prova di carattere per il TeLiMar Palermo, che in casa batte l’Iren Genova Quinto 11-4 nella settima giornata del campionato di A1.

Sorpresi all’avvio con il goal su uomo in più degli ospiti, i ragazzi allenati da Baldineti reagiscono subito e già alla fine del primo tempo si portano sul doppio vantaggio. Complice una prestazione pressoché perfetta da parte della difesa guidata da uno strepitoso Jurisic, i palermitani continuano ad allungare, trascinati dai due statunitensi Hooper e Irving.

Tre punti preziosi, sia per la classifica, che per la crescita di un gruppo per metà rinnovato. Mercoledì derby in trasferta contro la Nuoto Catania.

Grande prestazione per l’estremo difensore del TeLiMar, Egon Jurisic: «Il Quinto è una squadra tosta, che sta lottando insieme a noi per conquistare un posto in Europa. Era importante la vittoria. Ma, soprattutto, era fondamentale fare una bella prestazione. Ho fatto il mio, ma la difesa mi ha aiutato tanto. Fare una buona partita in casa era molto importante per noi per prendere un po’ di fiducia. Penso che stiamo evolvendo, stiamo iniziando a giocare meglio. Serviva un po’ di tempo. Siamo una squadra nuova, con sei nuovi innesti – dice, proiettandosi già verso la sfida di mercoledì contro la Nuoto Catania -. Un derby è sempre un derby. Io ho giocato un anno a Catania. So che è un campo molto difficile, con una piscina difficile in cui giocare. Da qui a Natale abbiamo tre partite e dobbiamo cercare di fare più punti possibile e, soprattutto, rispettare ogni avversario che affronteremo. Dobbiamo pensare partita dopo partita».

«Era una partita sentita per noi, quella di oggi contro una diretta avversaria – commenta a caldo l’allenatore Gu Baldineti -. Il Quinto è una squadra che si è rinforzata, ma era già forte l’anno scorso. Quindi, per noi è stato importante batterli e staccarli in classifica. Loro al settimo posto, noi siamo sesti, ma il confronto dopo oggi è di 15 punti a 9. Inoltre, è stato importante vincere con un’ottima prestazione, specialmente in difesa. Abbiamo preso quattro gol e siamo stati quasi perfetti anche sull’uomo in meno. Una vittoria molto importante, perché ci dà fiducia, ci dà la possibilità di lavorare in maniera un po’ più serena. Perché quando vinci in modo stentato, non giocando bene e con tante cose che non funzionano, ti rimane dentro. Oggi penso che ognuno dei ragazzi vada a casa pensando di aver fatto bene. Ed è davvero così».

Marcello Giliberti, presidente TeLiMar: «Abbiamo sofferto solo i primi due minuti, siamo andati sotto. Poi, siamo stati sempre avanti. Abbiamo condotto bene, abbiamo controllato e abbiamo strameritato questa vittoria, sfoderando un’altra grande prestazione. Il gruppo cresce. Oggi, grande prestazione del portiere, che sta finalmente venendo fuori, aiutato da una difesa davvero granitica. In attacco siamo stati brillanti, esuberanti, per come il nostro coach Baldineti riesce sempre a fare. Grande soddisfazione per questo momento positivo. Stiamo riuscendo finalmente ad andare a regime. I problemi sono non pochi, fra la tribuna dell’impianto ancora senza agibilità e la vasca coperta con discontinuità di funzionalità. Ma siamo riusciti comunque ad allenarci bene, perché non abbiamo dovuto affrontare le trasferte interminabili della prima fase di stagione. Ora, guardiamo avanti con grande ottimismo. Verso la trasferta infrasettimanale. Il derby contro la Nuoto Catania è sempre una partita difficile. Poi, sabato prossimo ci aspetta il big match con la Pallanuoto Trieste in casa. Siamo sul pezzo, stiamo lavorando bene. Quindi, dobbiamo guardare ottimisticamente avanti per proseguire questo percorso importante, Stiamo lavorando per proseguire questo percorso importante, col quale stiamo lanciando Palermo sempre più in alto».

