“Profumo di Zagara”, la prima Fiera del Florovivaismo a Mazzarrà Sant’Andrea 8-11 dicembre, mercatini natalizi e street food

Nella città “Culla dei Vivai”, piazza Umberto e le vie adiacenti dall’8 all’11 dicembre si trasformeranno in un accogliente Villaggio di Natale allestito per la promozione della produzione florovivaistica di Mazzarrà Sant’Andrea, nella Città Metropolitana di Messina.

Una manifestazione fortemente voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea, Carmelo Pietrafitta.

«Crediamo che questo evento possa essere un valido strumento per valorizzare le peculiarità del nostro straordinario Comune e un ulteriore tassello nel percorso di sviluppo al quale abbiamo costantemente guardato in questi cinque anni di Amministrazione – dichiara il sindaco, prof. Carmelo Pietrafitta -. Non soltanto mercatini natalizi, non soltanto lo Street Food che permetterà a tutti di conoscere la cultura e la prelibatezza del cosiddetto “cibo di strada”. Ma un percorso studiato per ribadire ancora una volta che Mazzarrà Sant’Andrea è la Culla dei Vivai. “Profumo di Zagara” non è un nome scelto a caso. Questo evento vuole rappresentare una vetrina importante per i nostri vivaisti, per quanti si spendono in questa attività con passione e sacrifici. Vogliamo essere ancora una volta accanto a questo comparto, attore protagonista della nostra economia cittadina.

Il Natale è un momento di pace, amore, aggregazione, di riflessione sui valori che dovrebbero caratterizzare 365 giorni l’anno una comunità. Noi, permettetemi di esporlo a chiare lettere – conclude con orgoglio Carmelo Pietrafitta – siamo una bella comunità. Siamo un paese in rinascita. E vogliamo ritrovarci tutti attorno a questi giorni di festa perché Mazzarrà Sant’Andrea è tornata a splendere e, ne siamo certi, il meglio deve ancora venire».